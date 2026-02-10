El español Óscar García Junyent, nuevo entrenador del Ajax sub-23

El acuerdo entre el Ajax y Óscar García Junyent fija que el entrenador español de 52 años dirigirá con efecto inmediato al equipo masculino sub-23 hasta el 30 de junio de 2027. Así lo anunció el club neerlandés, que especificó en su sitio web la composición completa del nuevo cuerpo técnico, con la llegada de Carlos García como segundo entrenador, Juan Pablo Colinas como responsable de porteros y Enrique Sanz como preparador físico. Esta designación responde a una estrategia explícita de la entidad para reforzar la apuesta por el desarrollo juvenil.

Según reportó el Ajax en su comunicado oficial, la trayectoria profesional de Óscar García Junyent abarca diversas ligas europeas y latinoamericanas, tanto en el banquillo como en el césped, combinando su experiencia como futbolista profesional con una carrera de entrenador vinculada históricamente a la formación de jóvenes talentos. Nacido el 26 de abril de 1973 en Barcelona, inició su carrera como técnico en la reconocida cantera de La Masia. Dirigió al equipo sub-19 del FC Barcelona y posteriormente ocupó cargos en clubes como Brighton & Hove Albion, Watford, Red Bull Salzburg, Celta de Vigo y Stade Reims.

El Ajax detalló que el último cargo de García Junyent fue en el club mexicano Chivas, con el que firmó contrato hasta marzo de 2025, si bien no continuó en ese puesto hasta su actual nombramiento en Ámsterdam. En su etapa anterior como jugador profesional, el catalán formó parte de equipos emblemáticos como el FC Barcelona y el Valencia CF, alternando entre la élite de LaLiga y otras competiciones del fútbol español.

Jordi Cruyff, director técnico del Ajax desde el 17 de enero, se refirió al fichaje del nuevo entrenador en comentarios recogidos por la nota oficial del club neerlandés. “Óscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, conozco su visión futbolística y entiendo su mentalidad. El sub-23 se beneficiará enormemente de ello. Óscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos”, afirmó Cruyff, subrayando la adecuación del técnico para encabezar el proyecto de formación.

El director técnico del Ajax destacó también la formación de García Junyent en la cantera del FC Barcelona y su bagaje al frente de conjuntos juveniles, valorando ese historial como una base sólida para el nuevo desafío. “También es importante para su papel en el sub-23 el hecho de que jugó en la cantera del Barça y posteriormente entrenó a su equipo juvenil más importante. Con el nombramiento de Óscar y sus asistentes, estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento y, al hacerlo, demostramos que el sub-23 es un equipo importante para el club”, explicó Cruyff según lo consignó el portal institucional del Ajax.

El conjunto de Ámsterdam, líder histórico en la formación de futbolistas en Europa, subrayó con la contratación de García Junyent y su equipo la importancia estratégica que otorga a la categoría sub-23, concebida como etapa clave en la transición de juveniles al primer equipo. El club comunicó que la nueva dirección técnica responde al objetivo de mantener altos estándares formativos y competitivos, respaldando la política de promoción interna de talento y la identidad futbolística reconocida internacionalmente del Ajax.

El comunicado del Ajax reunió los aspectos principales del acuerdo y las razones que motivaron la elección de García Junyent, quien comenzó a trabajar de inmediato junto a sus colaboradores en el desarrollo de los jóvenes futbolistas del club neerlandés.