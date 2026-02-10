Chino Darín, 'obligado' a separarse de Úrsula Corberó y el pequeño Dante en sus primeros días como papá

Durante las primeras horas con su hijo recién nacido, Chino Darín pudo compartir apenas dos días junto al pequeño Dante antes de verse obligado a preparar el viaje de regreso a Buenos Aires por motivos de trabajo. El actor describió el momento como una experiencia “increíble”, aunque reconoció ante los medios que le hubiera gustado disponer de más tiempo con su familia. Según publicó el medio, el intérprete argentino apareció ante las cámaras en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid con prisa para no perder su vuelo, manifestando tanto la alegría por la llegada de su primer hijo con Úrsula Corberó como la dificultad de alejarse de su pareja y del bebé apenas iniciado este nuevo capítulo personal.

El medio señaló que la pareja mantuvo en estricta privacidad la identidad y el nombre del bebé durante el embarazo, cuidando los detalles familiares hasta el último momento. En esta aparición ante la prensa, Chino Darín se sinceró sobre las emociones encontradas que ha experimentado desde el nacimiento de Dante. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto, una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, compartió el actor con la prensa. El medio detalló que Darín, aun con obligaciones profesionales inminentes en Argentina, expresó su deseo de regresar para ver a su familia lo antes posible, aunque prevé que pasará algún tiempo antes de reencontrarse con ellos.

Durante su breve estadía postnatal, el actor pudo interactuar con Dante, describiendo esos momentos como “una experiencia increíble”, según consignó el medio. Aun así, reiteró ante las cámaras que su trabajo le impide disfrutar plenamente de esta primera etapa junto a su hijo y su pareja, aunque intentará reunirse con ellos en cuanto sus compromisos laborales se lo permitan.

El medio reportó que parte de la familia del actor estuvo presente en este periodo importante, arropando a la pareja en la bienvenida al nuevo miembro. Respecto a la figura de su padre, Ricardo Darín, Chino aclaró que aunque no recibió consejos específicos sobre la paternidad de parte de él, han conversado ampliamente sobre este tema desde que supieron del embarazo de Corberó: “Esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación. Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo”, reveló el actor, según publicó la fuente.

El lugar de nacimiento de Dante fue motivo de debate durante la gestación, informó el medio. Se consideró la posibilidad de que él naciera en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta los compromisos de trabajo prolongados de Darín, pero la decisión final fue que el niño naciera en España, país de origen de Úrsula Corberó. “En algún momento sabiendo que tenía un compromiso de trabajo largo evaluamos pero muy rápidamente decidimos que no. Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda”, explicó Chino Darín, mostrando así el acuerdo alcanzado en la pareja en cuanto al bienestar y preferencias de la madre en este contexto.

El actor también se refirió al estado de ánimo de Ricardo Darín, quien recientemente se estrena como abuelo, destacando la actitud de alegría de su familia. “Se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto”, afirmó Chino sobre la reacción de los familiares que, según reportó el medio, celebran la llegada de Dante.

A pesar del contexto laboral, la breve intervención de Chino Darín en el aeropuerto captó la atención de los medios que señalaron tanto su felicidad como la dificultad de abandonar a su familia en momentos tan señalados. El actor enfatizó la importancia de la paciencia y la dedicación en la construcción de este nuevo rol familiar y la disposición a recibir consejos que lo ayuden en su experiencia como padre primerizo. De esta forma, el nacimiento de Dante y los desafíos personales y profesionales que enfrenta Chino Darín se convierten en los ejes principales de la información revelada en el aeropuerto madrileño, según detalló la fuente.