Bustinduy confía en que la prestación universal por crianza "vea la luz cuanto antes"

En el marco de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, el Gobierno español ha incluido entre sus objetivos la aprobación de una prestación universal por crianza para todas las familias con hijos. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se plantea como una herramienta relevante para abordar la pobreza infantil y promover la equidad social. La iniciativa, además, se encuentra en el centro de las negociaciones actuales de los Presupuestos Generales del Estado, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, manifestó su confianza en que esta prestación reciba luz verde a corto plazo. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Bustinduy argumentó que la medida tendría un impacto inmediato y significativo en la reducción de la pobreza infantil. “Confío en que vea la luz cuanto antes y estoy convencido de que su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española”, afirmó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según consignó Europa Press.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, cuyo informe actualizado ha recibido el respaldo del Consejo de Ministros, contiene un total de 100 metas que el Ejecutivo pretende alcanzar en los próximos seis años. Entre ellas destaca la creación de una prestación universal por crianza, que aspiraría a beneficiar al conjunto de las familias con menores a cargo. Europa Press reportó que la aprobación de este instrumento social figura entre las acciones más innovadoras dentro del documento estratégico, impulsado específicamente por el departamento dirigido por Bustinduy.

El ministro subrayó, citado por Europa Press, la existencia de un amplio consenso en el ámbito del conocimiento y la investigación sobre los efectos positivos de este tipo de políticas. Según sus declaraciones, existe “evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil” en el país. Además, Bustinduy enfatizó que la implementación de la prestación responde a la necesidad de reforzar el Estado de Bienestar en España, con el objetivo principal de reducir tanto la pobreza como la desigualdad, e incrementar los ingresos de los hogares con menos recursos.

La estrategia diseñada por el Gobierno va más allá del ingreso por crianza. El Ejecutivo ha fijado otros objetivos para 2030 alineados con la mejora de las condiciones sociales y económicas, como la inversión para garantizar un parque público de vivienda, el aumento de la proporción de vivienda social, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la disminución del abandono escolar, y el incremento de la participación laboral y educativa de las personas con discapacidad, de acuerdo con Europa Press.

En relación a la naturaleza de la prestación universal por crianza, Bustinduy consideró, según recogió Europa Press, que la propuesta no debería ser motivo de confrontación política o de debate ideológico. Desde su perspectiva, este tipo de acciones se basan en realidades objetivas y en datos sólidos, vinculados directamente a la disminución de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en España. El ministro recalcó que la evidencia disponible y las experiencias de otros contextos respaldan la urgencia de su aprobación para avanzar en la protección de los derechos de la infancia y fortalecer el Estado de Bienestar.

La propuesta de la prestación universal por crianza se integra, por tanto, en un paquete de medidas que buscan transformar las políticas sociales y reforzar el compromiso del Estado español con la Agenda 2030. El avance en la tramitación de esta prestación dependerá de las negociaciones presupuestarias y del consenso político alrededor de las metas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, cuya revisión presenta líneas de acción concretas y verificables, según la información difundida por Europa Press.