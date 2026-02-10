Agencias

Brasil vuelve a los mercados internacionales con una venta de 3.780 millones de euros en bonos

Guardar

Brasil regresó a los mercados internacionales de deuda con una venta de 4.500 millones de dólares (3.780 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2036 y 2056.

El país vendió 3.500 millones de dólares (2.940 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2036 y otros 1.000 millones de dólares (840 millones de euros) en bonos existentes con vencimiento en 2056, según una persona familiarizada con la operación citada por 'Bloomberg'.

Estos bonos rendirán un 6,4% y un 7,4%, respectivamente, lo que supone un ajuste respecto a las negociaciones iniciales sobre los precios.

La emisión de deuda de Brasil igualó a la ejecutada en enero de hace dos años y sigue a la de 11.000 millones de dólares (9.241 millones de euros) del año anterior, la mayor de su historia desde al menos el año 2000.

Según avanzó el Tesoro del país, el Gobierno está estudiando la posibilidad de vender bonos denominados en euros y yuanes durante este ejercicio como parte de sus planes de financiación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Riyadh Air Metropolitano registrará un lleno total en el Atlético-FC Barcelona de la Copa del Rey Mapfre

El compromiso, correspondiente a la ida de las semifinales del torneo español, ha generado gran expectativa entre seguidores, quienes agotaron prácticamente las localidades disponibles, informó la entidad madrileña, que reportó un avance récord en la adquisición de boletos

El Riyadh Air Metropolitano registrará

Dani Milagros: "Es algo increíble estar en los Juegos, era algo que no tenía en la cabeza"

Tras una carrera meteórica en patinaje sobre hielo, Dani Milagros se convierte junto a Nil Llop en pionero olímpico español, afrontando un reto histórico en un país sin tradición ni infraestructuras para este deporte

Dani Milagros: "Es algo increíble

EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

Ante crecientes tensiones en la región, Washington advierte a los navíos estadounidenses que se mantengan alejados de la zona controlada por Teherán en un paso estratégico, tras incidentes previos de interceptaciones y abordajes por fuerzas iraníes

EEUU emplaza a todos los

Feijóo y sus 'barones' reabren el debate sobre cómo frenar a Vox: "Hay que capitalizar los deseos de cambio"

El Partido Popular busca ampliar su base tras el avance de Vox en Aragón y Extremadura, enfocando la estrategia en mostrar gestión efectiva y evitar la polarización mientras advierten que eventuales bloqueos a la investidura podrían afectar a los de Abascal

Feijóo y sus 'barones' reabren

China exige a sus bancos limitar su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense por su volatilidad

Las autoridades del gigante asiático han ordenado a instituciones financieras disminuir su tenencia de deuda estadounidense tras movimientos bruscos en el mercado, mientras expertos advierten que una venta masiva tendría graves consecuencias globales, según Bloomberg

China exige a sus bancos