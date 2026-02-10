Brasil vuelve a los mercados internacionales con una venta de 3.780 millones de euros en bonos

Brasil regresó a los mercados internacionales de deuda con una venta de 4.500 millones de dólares (3.780 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2036 y 2056.

El país vendió 3.500 millones de dólares (2.940 millones de euros) en bonos con vencimiento en 2036 y otros 1.000 millones de dólares (840 millones de euros) en bonos existentes con vencimiento en 2056, según una persona familiarizada con la operación citada por 'Bloomberg'.

Estos bonos rendirán un 6,4% y un 7,4%, respectivamente, lo que supone un ajuste respecto a las negociaciones iniciales sobre los precios.

La emisión de deuda de Brasil igualó a la ejecutada en enero de hace dos años y sigue a la de 11.000 millones de dólares (9.241 millones de euros) del año anterior, la mayor de su historia desde al menos el año 2000.

Según avanzó el Tesoro del país, el Gobierno está estudiando la posibilidad de vender bonos denominados en euros y yuanes durante este ejercicio como parte de sus planes de financiación.