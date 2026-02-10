(AMP) La Eurocámara aprueba las salvaguardas agrícolas diseñadas para salvar el acuerdo con Mercosur

Las nuevas cláusulas de salvaguarda agrícola incluirán umbrales específicos que obligarán a la Comisión Europea a intervenir cuando el aumento de las importaciones y la caída de precios de productos sensibles del sector primario europeo haya alcanzado el 5% en un periodo de tres años. Esta medida, que responde especialmente a las demandas del gobierno italiano y fue clave para que Giorgia Meloni retirara su objeción al acuerdo, se constituye como la condición para que la Unión Europea reactive la firma del pacto de libre comercio con Mercosur, según informó el Parlamento Europeo.

El medio Europa Press detalló que, con este aval del Parlamento Europeo, se aprobaron de manera definitiva las condiciones de protección a determinados cultivos y producciones agrícolas, ante las preocupaciones por los efectos de la liberalización comercial con Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— en sectores catalogados como sensibles: aves de corral, carne de vacuno, huevos, cítricos y azúcar. El texto, pactado previamente con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, fue impulsado como requisito indispensable para que el acuerdo se desbloquee y pueda aplicarse de forma provisional si el Ejecutivo comunitario completa la firma.

Europa Press consignó que la Comisión Europea tendrá la obligación de investigar, en un plazo máximo de 21 días, los posibles efectos negativos una vez que se haya notificado una alteración relevante en los sectores protegidos. Las solicitudes de investigación podrán partir tanto de gobiernos nacionales como de representantes empresariales o particulares del ámbito agrícola. Las autoridades nacionales dispondrán de la potestad para pedir a los servicios comunitarios que inicien el procedimiento cuando identifiquen indicios de daño grave para sus mercados internos.

A diferencia del planteamiento original de la Comisión Europea, que proponía un umbral de alerta del 10%, la versión final aprobada fija el límite en el 5% tanto para el aumento de importaciones como para la reducción de precios, reflejando el acuerdo alcanzado entre Parlamento y Consejo Europeo tras las objeciones de Italia, Francia y Polonia. Según publicó Europa Press, el Ejecutivo comunitario también deberá presentar informes de evaluación sobre el impacto de las importaciones en productos agrícolas sensibles al Parlamento Europeo cada seis meses, reforzando así el control sobre los efectos del acuerdo en el sector.

Con este mecanismo, Bruselas podrá actuar rápidamente ante desequilibrios detectados que afecten a los productores europeos, con capacidad para activar bloqueos temporales a las importaciones de los bienes agrícolas que sufran un impacto negativo por la llegada de productos desde los países de Mercosur. Europa Press informó que el Partido Popular Europeo ha considerado que estas salvaguardas garantizarán una “protección real y efectiva para los agricultores” una vez entre en vigor el nuevo régimen comercial, de acuerdo con declaraciones del eurodiputado Gabriel Mato, quien destacó que estas medidas permitirán actuar con antelación suficiente y antes de que “el daño al mercado sea irreversible”.

Según reportó Europa Press, Oihane Agirregoitia, eurodiputada del PNV, subrayó que la inclusión de estas cláusulas significa que la Unión Europea está dispuesta a tomar todas las acciones necesarias para proteger al sector agrícola frente a las posibles consecuencias de la apertura comercial con Mercosur. Francisco Assis, ponente en la sombra para Mercosur del grupo Socialistas y Demócratas y negociador de las salvaguardas, afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press que las nuevas garantías ofrecen una cobertura “sólida” al campo y que las autoridades comunitarias “han tomado en serio” las reclamaciones formuladas por agricultores europeos.

Por otro lado, la aprobación de estas medidas despertó críticas desde el grupo parlamentario de Vox. Europa Press recogió los señalamientos de Mireia Borrás, eurodiputada de Vox en la comisión de Agricultura, quien descalificó las salvaguardas por no formar parte directamente del tratado con Mercosur y describió el nuevo marco como “papel mojado” debido a lo que considera una excesiva complejidad burocrática y a la activación no automática de los mecanismos de protección. A juicio de Borrás, estas cláusulas se ponen en marcha cuando “el daño ya está hecho” y no resuelven el problema de competencia desleal.

A falta de la aprobación formal definitiva por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, estas salvaguardas significan un paso determinante para la implementación provisional del acuerdo comercial con Mercosur, considerado de alta prioridad política y económica para ambas regiones. La entrada en vigor del mecanismo dependerá de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea tras el visto bueno final. Europa Press recuerda que los productores europeos seguirán atentos a los informes semestrales de impacto y a la posibilidad de solicitar actuaciones rápidas si los mercados locales se ven amenazados por el aumento de importaciones provenientes del bloque sudamericano.