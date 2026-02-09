Novo Nordisk se dispara más de un 8% tras retirar Hims & Hers su píldora para adelgazar

Las acciones de Novo Nordisk llegaban a subir hasta un 8,6% en la apertura de la Bolsa de Copenhague, después de que la plataforma estadounidense de telemedicina Him & Hers Health haya anunciado que dejará de ofrecer su pastilla de semaglutida con el mismo principio activo que 'Wegovy' tras las amenazas legales por parte del laboratorio danés.

"Hemos mantenido conversaciones constructivas con las partes interesadas de toda la industria", ha informado Hims & Hers Health, añadiendo que, tras las mismas, ha decidido "dejar de ofrecer acceso a este tratamiento".

El pasado jueves, Hims & Hers Health anunció el lanzamiento de una pastilla de semaglutida para la pérdida de peso "compuesta con el mismo principio activo que Wegovy" a un precio inicial de 49 dólares durante el primer mes de un plan de cinco meses y los meses restantes a 99 dólares, frente a los 149 dólares que cuesta el tratamiento oral de 'Wegovy', elaborado por Novo Nordisk.

El anuncio del lanzamiento de la píldora para perder peso de la plataforma de telemedicina provocó la inmediata reacción de la farmacéutica danesa, que anunció que emprendería acciones legales y regulatorias contra Him & Hers Health al considerar ilegal la comercialización de esta píldora de semaglutida "de imitación".

Desde que Novo Nordisk amenazase como tomar medidas legales, las acciones de la danesa se han revalorizado casi un 14%, después de anotarse un alza del 5,29% en la sesión del viernes y de más del 8% este lunes.