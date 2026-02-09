Mueren cuatro personas, entre ellas tres niños, a causa de una crecida por las lluvias torrenciales

El Ministerio del Interior de Marruecos comunicó que las intensas precipitaciones en la región norte del país han provocado el desplazamiento de más de 150.000 personas, según datos recogidos por la agencia estatal MAP. En este contexto, el área de Ksar al Kebir, ubicada al noreste de Rabat, figura entre las más perjudicadas por las crecidas recientes. El desbordamiento del río Sebou ha bloqueado el acceso a diversas localidades y ha incrementado la preocupación de las autoridades y de los habitantes de la zona por la seguridad de quienes residen en áreas cercanas a cauces de agua.

El medio MAP detalló que, entre los eventos más graves vinculados a estas lluvias torrenciales, se ha registrado la muerte de cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, luego de que la corriente arrastrara un vehículo que se desplazaba por una carretera provincial en el duar Lmuauja, dentro de la comuna de Beni Harchen, provincia de Tetuán. Las autoridades locales explicaron que, tras recibir la alerta, los servicios de emergencia desplegaron una operación de búsqueda y rescate. Posteriormente, los equipos encontraron los cuerpos de cuatro de los cinco ocupantes del vehículo, incluyendo un niño de tan solo dos años de edad, mientras que una persona continúa desaparecida.

El mismo informe del medio MAP indica que la investigación oficial sobre las circunstancias del accidente permanece en curso. Las autoridades buscan esclarecer los factores que provocaron que el vehículo quedara atrapado y fuera arrastrado por la crecida. Este tipo de eventos se ha incrementado en el país debido a cambios climáticos que han alterado los patrones estacionales de lluvias, afectando de manera especial a regiones que hasta hace poco padecían largos periodos de sequía.

Durante los últimos días, la persistencia de lluvias intensas ha obligado a la evacuación de miles de residentes de zonas vulnerables, generando una situación de emergencia en el norte marroquí. El fenómeno resalta la vulnerabilidad de varias localidades rurales a las crecidas súbitas que, de acuerdo con las autoridades marroquíes y el medio MAP, requieren la movilización continua de recursos para tareas de rescate y apoyo humanitario.

Las lluvias torrenciales han tenido consecuencias letales en otras ocasiones recientes. Como recuerda MAP, en diciembre fallecieron 37 personas debido a inundaciones relacionadas principalmente con el impacto de precipitaciones inusualmente intensas, tras años en los que el país enfrentó una importante sequía. Los expertos consultados por el Ministerio del Interior consideran que el fenómeno de las crecidas repentinas podría volver a repetirse mientras persista la inestabilidad climática en la región.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior y recogidas por la prensa local, miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, trasladándose a refugios temporales y zonas más seguras ante la amenaza de nuevos desbordamientos de ríos y torrentes. Las autoridades siguen monitoreando los niveles de agua en los principales cauces e insisten en las recomendaciones de precaución para la población de las áreas que permanecen en alerta.

El impacto de las lluvias recientes pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante inundaciones en Marruecos, en particular ante la posibilidad de que fenómenos meteorológicos extremos se den con mayor frecuencia. El Ministerio del Interior, citado por MAP, mantiene activos los protocolos de emergencia en las provincias más afectadas, concentrando recursos en tareas de búsqueda, rescate y atención a los desplazados.