Milán-Cortina investigará por qué se están rompiendo las medallas de los Juegos

Tras reportes de atletas afectados, autoridades confirmaron un análisis urgente del proceso de fabricación de los galardones tras detectar fallas en su resistencia, luego de incidentes reportados por medallistas durante las celebraciones de las recientes pruebas en Italia

El medallista de bronce alemán en biatlón, Justus Strelow, afrontó una situación inesperada al tener que reparar por sí mismo su medalla, la cual resultó arañada tras separarse accidentalmente del cordón durante una celebración. Este incidente, junto con dificultades similares experimentadas por otros atletas, llevó a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo a anunciar un análisis reciente y urgente sobre la resistencia y el proceso de fabricación de las medallas entregadas en la competencia, según detalló el medio de comunicación.

Tal como informó el medio, varios deportistas comunicaron que sus preseas se rompieron durante las celebraciones tras sus respectivas pruebas en Italia. Entre los atletas afectados por estos defectos materiales figuran la campeona olímpica estadounidense de descenso, Breezy Johnson, la sueca Ebba Andersson, medallista de plata en esquí de fondo, y la patinadora artística estadounidense Alysa Liu. Los testimonios recogidos destacan que los problemas surgieron especialmente cuando los medallistas saltaron para festejar sus victorias tras la entrega formal de premios.

De acuerdo con lo publicado, Johnson advirtió a sus compañeros de equipo sobre la vulnerabilidad de estas preseas. “No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará”, indicó la esquiadora ante los periodistas. Tras el incidente, la medalla de Johnson quedó “un poco rota”, después de soltarse del cordón que la sostenía.

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, explicó ante la prensa que las autoridades ya tienen conocimiento de los incidentes y están llevando adelante una investigación para determinar con precisión cuál sería el origen del inconveniente en la elaboración de los galardones. Según reportó el medio, se trata de una acción urgente derivada de las quejas de los deportistas y de la detección de varias fallas en la resistencia del producto.

El análisis del equipo organizador apunta tanto a la materia prima utilizada como al método de ensamblaje del sistema de sujeción, con el objetivo de identificar si existió algún error en el diseño o en la cadena de producción. La investigación también contempla revisar si hubo diferencias o problemas específicos en algún lote de medallas, lo que podría haber derivado en la mayor fragilidad detectada durante las festividades de los atletas.

Según los testimonios recogidos por el medio, las situaciones fueron recurrentes durante celebraciones emotivas, en las que los deportistas brincaron o manipularon las medallas tras recibirlas. En el caso de Strelow, la ruptura generó un arañazo visible, aun cuando logró ajustar la pieza manualmente.

El medio consignó que los organizadores buscan esclarecer con rapidez el contexto y la magnitud del problema para evitar afectar el prestigio de la cita olímpica y la satisfacción de los premiados. También se encuentran en proceso de recopilar información técnica sobre la producción, desde la fabricación de la medalla hasta su ensamblaje final, con el propósito de corregir cualquier deficiencia antes de futuras ceremonias de premiación.

Por otra parte, se espera que el informe técnico que surja de esta revisión determine si las medallas afectadas pueden ser reemplazadas o reparadas oficialmente para garantizar la integridad del símbolo olímpico para los deportistas perjudicados. Los organizadores no descartan tomar medidas correctivas inmediatas, dependiendo de los resultados que arroje la investigación, acorde a lo que se reportó.

El seguimiento de estos incidentes ha generado inquietud entre los participantes y llevó a una revisión profunda del control de calidad asociado a la producción de los trofeos olímpicos. El compromiso es ofrecer transparencia sobre el desarrollo y las conclusiones de la indagación, tal como subrayaron representantes del comité organizador ante los medios consultados.

