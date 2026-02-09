Más de 50 migrantes, incluidos dos bebés, dados por muertos o desaparecidos tras un hundimiento frente a Libia

Alrededor de 50 migrantes, incluidos dos bebés, han muerto o han sido dados por desaparecidos a causa del hundimiento de una embarcación hinchable con 55 personas a bordo frente a las costas de Libia, según ha denunciado este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha detallado que el suceso tuvo lugar el 6 de febrero cerca de la ciudad de Zuwara.

El organismo ha afirmado que las autoridades libias lograron hallar con vida a dos mujeres nigerianas tras el incidente, una de las cuales comunicó que había perdido a sus dos bebés durante la tragedia. La OIM, que ha lamentado "otro incidente mortal" en la ruta central del Mediterráneo, dio apoyo médico a las dos supervivientes tras su desembarco en Libia, en coordinación con las autoridades.

Las supervivientes relataron que la embarcación, que trasladaba a migrantes y refugiados de varios países africanos, salió de Zauiya a las 23.00 horas (hora local) del 5 de febrero, tras lo que empezó a hundirse apenas seis horas después.

Los datos de la OIM reflejan que al menos 375 migrantes murieron o fueron dados por desaparecidos en la ruta central del Mediterráneo durante el mes de enero tras varios hundimientos "invisibles" en medio del clima extremo, si bien el organismo considera que cientos de personas habrían fallecido sin que conste oficialmente.

Por ello, ha destacado que "estos repetidos incidentes subrayan los riesgos persistentes y mortales a los que hacen frente a los migrantes y refugiados que intentan esta peligrosa travesía", antes de recordar que en 2025 fueron dados por desaparecidos 1.300 migrantes en esta ruta. En lo que va de 2026, esta cifra asciende al menos a 484, según la OIM.

El organismo ha alertado además que "las redes de tráfico y contrabando siguen explotando a los migrantes" en esta ruta, "sacando beneficio de cruces peligrosos en embarcaciones que no están preparadas para echarse a la mar y exponiendo a la gente a graves abusos y riesgos de protección", por lo que ha reclamado "una cooperación internacional más firme y respuestas centradas en la protección" para hacer frente a estas bandas, así como "rutas migratorias seguras y regulares para reducir riesgos y salvar vidas".