Lucía Rivera reacciona al romance de su padre, Cayetano, con Tamara Gorro: "Lo importante es que esté feliz"

Tal y como ha trascendido este domingo, Cayetano Rivera podría estar ilusionado de nuevo al lado de Tamara Gorro, con la que llevaría conociéndose desde hace tres meses y con la que recientemente ha hecho una escapada romántica a Dubai.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado su historia de amor porque querrían llevarla en secreto hasta que ésta se afiance, el entorno del torero habría hablado con Makoke y, como ha contado la colaboradora en 'Fiesta', le habrían reconocido que "no dan un duro por esta relación" porque él estaría "viviendo la vida" desde que se retiró de los ruedos y no estaría tan 'enamorado' como la influencer, que ha confesado a su gran amigo Omar Suárez -al que no le reveló que su nuevo amor era el exmarido de Eva González para no desconfiar de él si finalmente se filtraba como ha sucedido- sus sentimientos: "Amigo, ¿cuántas veces en este tiempo te he hablado yo de una relación? Nunca. Pues si te estoy hablando de este es porque, para mí, significa algo" reconocía días antes de salir a la luz su idilio con el torero.

Y ahora es la hija de Cayetano, Lucía Rivera, la que se ha pronunciado sobre su relación con Tamara Gorro: "¿Tu te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está" ha afirmado entre risas cuando la prensa le ha preguntado por la noticia.

Muy discreta, y pidiendo que le dejasen de preguntar "porque me da vergüenza esto", la modelo ha evitado confirmar el romance, apuntando que es algo que le tenemos que preguntar a su padre. "No pongas palabras en mi boca que no, me estáis bombardeando a muchas preguntas y no voy a hablar" ha asegurado rotunda mientras paseaba a su perro por los alrededores de su casa, dejando en el aire si el torero le ha hablado de Tamara, y si ya conoce a la influencer.

Sin embargo, y presumiendo de que su padre "es muy guapo", Lucía ha confesado que "obviamente" se alegra por su felicidad, revelando que "esté como esté lo importante es que esté feliz". "Si yo te pregunto eso a ti sobre tu padre, ¿te parecería raro a que sí? Pues a mí me parece lo mismo. No te voy a responder, dejemos el tema" ha zanjado rotunda, dejando claro que no será ella quién confirme la historia de amor de Cayetano y Tamara.