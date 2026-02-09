Lebrija solicita al Gobierno la declaración de Zona Afectada Gravemente a consecuencia del temporal

La valoración inicial de las pérdidas agrícolas provocadas por los recientes temporales en Lebrija alcanzó los ocho millones de euros, mientras que los daños en infraestructuras agrícolas y urbanas superaron los tres millones, lo que eleva el balance total por encima de los 11 millones de euros. El sindicato agrario COAG y el Ayuntamiento elaboraron estas estimaciones, que sirvieron de base para solicitar medidas urgentes de apoyo económico e institucional. En respuesta a esta situación, el Consistorio ha pedido al Gobierno de España que declare todo el término municipal como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, de acuerdo con la información difundida por el propio Ayuntamiento y consignada por diversos medios de comunicación.

Tal como reportó el Ayuntamiento en un comunicado, las lluvias registradas en los últimos días superaron los 400 litros por metro cuadrado en diversas áreas de Lebrija. Este volumen de precipitaciones desencadenó daños de consideración en extensas superficies dedicadas a la agricultura, con más de 3.000 hectáreas de cultivos afectadas. Entre los cultivos más perjudicados se encuentra el sector de la flor cortada, donde varias explotaciones han sufrido la pérdida total de la actual campaña, además de daños estructurales en los invernaderos, una situación que comprometería la viabilidad futura de estas explotaciones, según consignó el Consistorio.

Aparte de las plantaciones de flor cortada, los daños también alcanzaron los cultivos hortícolas, cereales y leguminosas. El Ayuntamiento detalló que las infraestructuras agrarias, como los sistemas de riego, el bombeo de agua y los vallados, han resultado igualmente perjudicados, lo que incrementa la gravedad del balance negativo registrado en el sector primario local.

Según recogió el medio en una nota informativa, la afectación no se limitó únicamente a los campos de cultivo. Los caminos rurales, vías pecuarias y arroyos sufrieron daños considerables, al igual que numerosos espacios públicos del municipio. La caída de árboles en distintos puntos de Lebrija provocó además desperfectos en propiedades privadas, vehículos y en servicios municipales, según la descripción emitida en el comunicado oficial. Esta combinación de consecuencias ha supuesto riesgos para la seguridad y ha impactado negativamente en la movilidad y la actividad económica de la zona.

El alcalde del municipio, Pepe Barroso, reclamó a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de fondos extraordinarios de urgencia para afrontar la reparación integral de caminos rurales y vías pecuarias, así como ayudas directas a los agricultores damnificados y la reconstrucción de infraestructuras agrarias, con especial atención a los invernaderos dedicados a la flor cortada. Barroso sostuvo que “el impacto económico, social y laboral de esta situación es enorme y requiere una respuesta inmediata, coordinada y proporcional por parte de las administraciones competentes”, declaración que reprodujo el Ayuntamiento en su nota oficial.

La solicitud al Gobierno central para que declare el municipio como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil responde a la magnitud de los daños contabilizados y a la necesidad de activar mecanismos extraordinarios para canalizar ayudas y acelerar la recuperación. Según informó el Consistorio, esta medida facilitaría la llegada de recursos estatales para reparar infraestructuras, resarcir a las explotaciones agrícolas y restablecer condiciones adecuadas para la población y la economía local.

El Ayuntamiento expresó su total disposición para colaborar con las diferentes administraciones, asegurando la entrega de toda la documentación técnica y económica que se requiera para sustentar la petición de ayudas y fondos, tal como consta en las informaciones difundidas por distintos medios. Según la valoración presentada por las autoridades locales y los colectivos agrarios, la situación compromete el presente y el futuro productivo del entorno rural de Lebrija, especialmente en los sectores que concentran el mayor valor económico y ocupacional de la comarca.