La UE apoya con 700 millones la línea piloto NanoIC para la producción de semiconductores europeos

La Unión Europea invertirá 700 millones de euros en la línea piloto para el desarrollo y fabricación de semiconductores NanoIC, con base en Lovaina, cuya inversión total será de 2.500 millones de euros gracias a las contribuciones de gobiernos nacionales, regionales y socios de la industria.

El objetivo de este proyecto es el de acelerar el desarrollo de la tecnología de semiconductores de próxima generación, que es esencial, según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), vehículos autónomos, atención médica o la tecnología móvil 6G.

La Ley europea de Chips prevé el apoyo a cinco líneas piloto de producción avanzadas para acelerar la innovación y el desarrollo tecnológico y la de Lovaina, NanoIC, será la primera instalación europea en desplegar la máquina de litografía ultravioleta extrema más avanzada, que permite la producción de chips utilizando tecnología de más de dos nanómetros.

La instalación permitirá a investigadores y empresas probar nuevos diseños, equipos y procesos de chips a una escala casi industrial antes de la producción en masa. Se basa en el principio de acceso abierto, con empresas emergentes, investigadores, pymes y grandes organizaciones capaces de utilizar las instalaciones de NanoIC que, organizado por el principal centro independiente de I+D en nanoelectrónica del mundo (IMEC, en Lovaina), cuenta también con socios en otros países como CEA-Leti (Francia), Fraunhofer (Alemania), VTT (Finlandia), CSSNT (Rumanía) y Tyndall National Institute (Irlanda).

Con las líneas piloto, la Unión Europea aspira a reforzar la posición de los agentes europeos en la cadena de suministro mundial de semiconductores y estar abiertos a socios de confianza, apoyando la base industrial y la competitividad de Europa y ayudando al mismo tiempo a retener y atraer talento.