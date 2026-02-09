Julián Álvarez y una sequía centenaria, su peor racha en Europa

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez se encuentra inmerso en plena sequía goleadora en LaLiga EA Sports cumpliendo este lunes 100 días sin ver puerta en la competición, lo que supone la peor racha del argentino desde que cruzó el charco en verano de 2022 para recalar en las filas del Manchester City.

Lo que se suponía que debía ser una temporada de confirmación para la 'Araña' como referencia ofensiva para el equipo de Diego Pablo Simeone en el camino hacia tocar metal cinco años después se está convirtiendo en la peor pesadilla. Ahora, después de un primer año en donde fue el máximo del equipo con 29 tantos en todas las competiciones, vive su peor periodo de sequía en competición doméstica desde que llegara a Europa.

El último gol liguero de Julián Álvarez se remonta al 1 de noviembre en la victoria colchonera en el Riyadh Air Metropolitano frente al Sevilla (3-0), desde los once metros. Desde entonces, el campeón del mundo no ha vuelto a celebrar un tanto con la elástica rojiblanca.

Hasta entonces el ex del City promediaba un gol cada 4,3 remates a lo largo de esas primeras 12 jornadas con 38 toques en área rival y un 74 por ciento de éxito en sus acciones. Julián Álvarez se erigía como el hombre gol colchonero.

Además, en ese tramo, firmó siete goles --dos de ellos desde el punto de penalti--, superando con creces sus 4,8 goles esperados. Era el motor de un Atlético de Madrid que, aunque ya sufría para seguir el ritmo de FC Barcelona, Real Madrid y Villarreal, como gran sorpresa, encontraba en él una garantía de éxito.

Sin embargo, tras el duelo ante el Sevilla, el escenario cambió radicalmente. En este centenar de días sin marcar, el crack argentino ha acumulado 19 remates, ocho de ellos entre los tres palos, pero el casillero de goles se mantiene en esos siete. Además, ha visto cómo Alexander Sorloth le ha igualado como máximo realizador colchonero en Liga. Y lo más preocupante es la infrautilización de sus oportunidades ya que ha generado 1,2 goles esperados sin premio alguno. Un registro que también es preocupante por su pobreza.

A pesar de la falta de gol, su implicación en el juego no ha desaparecido. Ha sido titular en 10 de los últimos 12 encuentros, manteniendo un notable 74 por ciento de éxito en sus acciones globales. Incluso su presencia en zona de castigo sigue siendo alta, con 38 toques en el área rival (superando los 37 de su etapa goleadora), lo que indica que Julián llega a la zona de peligro, pero allí se le apaga la luz y desaparece su capacidad goleadora que tanto le caracteriza.

En el apartado creativo, sus números también se muestran discretos donde cuenta con 1,2 asistencias esperadas y ha repartido una asistencia real en el encuentro en Montilivi a Conor Gallagher, demostrando que sigue intentando sumar para el colectivo. En Liga de Campeones maquilla un poco el registro gracias a una mejor puntería, después de anotar tres goles en la fase de liga, aunque lejos de los seis logrados en el mismo periodo la campaña pasada.

Pero las noticias malas para el Atlético se acumulan. La sequía de su estrella no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema sistémico. Los de Simeone cerraron este periodo, desde el último gol de la 'Araña' en Sevilla, con apenas 17 goles a favor, el registro más bajo de los siete primeros clasificados de Liga, muy lejos de los 35 del Barça o los 23 del Real Madrid. Con 23 puntos de 36 posibles en este tramo, los rojiblancos se han descolgado de la pelea por el título, situándose ya a 13 puntos del liderato.

La 'Araña' sigue tejiendo su juego y participando en la construcción, pero el Atlético necesita desesperadamente que recupere el instinto asesino para no dar la temporada por perdida antes de tiempo. Este jueves, tiene una nueva oportunidad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el equipo Hansi Flick, al que el curso pasado ya le hizo dos goles, para secar la pésima racha delante de una afición que espera ansiosa la mejor versión de su estrella.