Indonesia comienza a formar a los militares que se desplegarán en la Franja de Gaza

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Indonesia, el general Maruli Simanjuntak, ha informado este lunes de que ha comenzado ya la formación específica del contingente del país que será enviado a la Franja de Gaza como fuerza de mantenimiento de la paz en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

"Ya hemos comenzado la formación de quienes podrían ser fuerzas de mantenimiento de la paz. Así, estamos preparando a ingenieros, sanitarios y cosas así", ha explicado Maruli en declaraciones desde el Palacio Presidencial de Yakarta recogidas por la revista indonesia 'Tempo'.

Maruli ha matizado que aún no se ha concretado fecha ni condiciones del despliegue y que serán los responsables de la misión de mantenimiento de la paz los que den información concreta sobre las necesidades de la misión.

"Estamos esperando el resultado de la comunicación con los coordinadores de Gaza, después se coordinará con el Cuartel General de Fuerzas Armadas de Indonesia y más tarde con el Cuartel General del Ejército de Tierra. Vamos a abordar qué personal se necesita y lo vamos a preparar", ha explicado.

Maruli ha mencionado incluso una cifra, la de 8.000 militares, aunque ha advertido de que se trata de una estimación. Sí ha indicado que la fuerza enviada será una brigada. "Será una brigada, de entre 5.000 y 8.000, pero todo está aún abierto en la negociación. No es seguro. Así que no hay una cifra concreta por ahora", ha indicado.

Este mismo lunes, la televisión pública israelí Kan ha informado de que el contingente indonesio será el primero en desplegarse en la Franja de Gaza y de que lo hará en las próximas semanas, según fuentes israelíes, que indican incluso que se instalarán al sureste de Rafá, en la frontera entre el enclave palestino y Egipto.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, manifestó la disposición de su país a enviar 20.000 militares a la Franja de Gaza durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU el pasado 23 de septiembre.