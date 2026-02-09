Imágenes exclusivas del cumpleaños de Javier Calvo

Ambrosio sostuvo la tarta de cumpleaños y acarició el rostro de Javier Calvo en el momento en que apagaba las velas, tras compartir cariñosas palabras y gestos ante sus amigos reunidos en el hotel Santo Mauro de Madrid. Con este acto, la relación de complicidad entre Ambrossi y Calvo quedó en evidencia frente a los asistentes, quienes habían sido testigos, meses atrás, del anuncio de separación de la conocida pareja profesional y sentimental. Según lo publicado por el medio de referencia, la fiesta organizada en celebración del trigésimo quinto cumpleaños de Calvo reunió a numerosas figuras relevantes del cine español y dio muestras de una relación de amistad sólida tras el reciente término de su relación de pareja.

Tal como detalló la fuente, la celebración tuvo lugar el 6 de febrero y fue el escenario de distintos momentos vinculados a la música y la cercanía entre los invitados. Durante el transcurso del evento, varios asistentes optaron por compartir imágenes y vídeos a través de redes sociales, mostrando instantes destacados de la velada. Entre las intervenciones más comentadas, el actor Carlos García interpretó una canción de Rocío Jurado, mientras que Anna Castillo tomó el micrófono para dirigir unas palabras de reconocimiento y afecto hacia el homenajeado.

El medio original relató cómo uno de los momentos más significativos se produjo cuando Javier Ambrossi, la otra mitad creativa de “Los Javis”, tomó un papel protagonista al participar activamente en la ceremonia del pastel de cumpleaños. Ambrossi, quien fue pareja y colaborador habitual de Calvo, acompañó al cineasta y productor mientras este pronunciaba unas palabras ante sus invitados. Calvo, visiblemente emocionado, expresó su deseo para el futuro: “2026 es un año precioso para todas y hay que aprovecharlo”, según citó la publicación, provocando una reacción entusiasta entre quienes presenciaban la escena.

Tras varias horas de festejos en el salón de estilo victoriano del hotel, la celebración prosiguió con una interpretación grupal del tema “La llamada”, reconocida canción por la que Leiva obtuvo el Goya a Mejor Canción Original, según consignó la misma fuente. En la actuación se destacaron voces como la de Macarena García, Belén Cuesta, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Posteriormente, la mayoría de los asistentes abandonaron el recinto para trasladarse en autobús a otro destino, manteniendo el ambiente festivo y distendido.

Entre los presentes se encontraban personalidades como Miguel Bernardeau, Carlos González y Brays Efe. Javier Calvo lució un conjunto formal compuesto por un traje gris y corbata negra, acorde con la naturaleza selecta de la cita. El medio informó que, pese al clima de celebración, Javier Ambrossi optó por retirarse antes que el resto de los invitados, esquivando la atención de las cámaras tras haber protagonizado unas de las escenas más comentadas al mostrar gestos de cariño y complicidad hacia su expareja durante el evento.

La celebración organizada por Calvo subrayó las relaciones personales y amistosas que persisten en el sector cinematográfico español, destacando la capacidad de mantener la cordialidad y el respeto tras una separación sentimental de amplio conocimiento público. Según recogió el medio, la cita resultó un testimonio de la cercanía entre los miembros de este grupo de profesionales, enriquecida por discursos, piezas musicales y gestos de afecto que trascendieron el final de una relación personal prolongada.