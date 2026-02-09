Gente de Zona anuncia su primera gira por España, con València y otras fechas para verano

Gente de Zona ostenta un historial de colaboraciones internacionales en la industria musical que incluye trabajos con figuras como Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera y Deorro. Con seis premios Latin Grammy y doce galardones Latin Billboard Awards recibidos a lo largo de su carrera, el dúo compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcom ha consolidado su presencia en la escena global, llegando a ser el primer dúo cubano en posicionarse en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Ahora, tras años de actividad, el grupo ha anunciado su primer tour por España para el verano de 2026, según publicó el medio proporcionado.

De acuerdo con la información difundida, la gira Tour España 2026 de Gente de Zona incluirá más de diez presentaciones por distintas ciudades españolas. El recorrido comenzará el 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid. Posteriormente, el 3 y el 4 de julio, el dúo actuará en las plazas de toros de Murcia y Granada, respectivamente. Continuando con su agenda, Delgado y Malcom se presentarán el 10 de julio en el FestMuve de Úbeda y el 17 de julio en el Tenerife Cook Music Fest. El ciclo de conciertos también contempla una parada el 21 de julio en el festival Les Nits Occident de Pedralbes en Barcelona, cuya venta de entradas aún no se ha iniciado, según detalla la fuente original.

València acogerá a Gente de Zona el 23 de julio en los Jardines de Viveros, espacio destacado para eventos musicales en la ciudad mediterránea. El 31 de julio está programada su intervención en el Cabaret Festival de Algeciras, mientras que el 1 de agosto tendrán un concierto en La Mina Conil, en Conil de la Frontera. El cierre de la gira contará con dos fechas adicionales: el 5 de agosto en Starlite Occident de Marbella—con entradas próximas a salir a la venta—y el 15 de agosto en el Doñana Music Experience de Matalascañas, en la provincia de Huelva.

Tal como reportó la información difundida, los organizadores anticipan que se agregarán nuevas fechas al itinerario presentado, abriendo la posibilidad para que los seguidores españoles del dúo encuentren más oportunidades para asistir a sus actuaciones en vivo. Gente de Zona interpretará sus principales éxitos, entre los que resaltan temas como “Bailando” y “La Gozadera”, piezas que han logrado reconocimiento internacional y gran aceptación en múltiples países hispanoparlantes y mercados de música latina.

La noticia publicada indica que aún quedan varios detalles pendientes, como la apertura de venta de entradas para ciertos conciertos y la confirmación de nuevas ciudades que se sumarán al tour. La expectativa por la gira recoge el interés de amplios sectores del público español, quienes podrán presenciar tanto las nuevas producciones del dúo como las colaboraciones y clásicos que han convertido a Gente de Zona en uno de los referentes indiscutidos de la música cubana contemporánea, según informó la fuente mencionada.