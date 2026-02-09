Gemma Camacho deja claro que su amistad especial con Cayetano Rivera "no se solapó" con la relación de Tamara Gorro

Gemma Camacho ha aclarado que su vínculo con el torero Cayetano Rivera nunca coincidió con la relación que este mantiene actualmente con la influencer Tamara Gorro. Según informó el medio que cubre el tema, la periodista aseguró de forma categórica que la amistad especial entre ella y Rivera no se superpuso con la etapa en la que surgió el aparente romance entre el torero y Gorro, afirmando además que siempre dejaron claro que ambos eran libres de tomar direcciones distintas en sus vidas.

De acuerdo con el medio que reportó la noticia, la periodista explicó que la relación que la unía a Rivera se basó en la amistad y que “no se solapó, gracias” con la supuesta nueva pareja del torero. Camacho subrayó que la naturaleza de su vínculo con Cayetano Rivera fue la de una amistad marcada por la libertad y el respeto mutuo. “Para mí Cayetano, ya sabéis que siempre dije que era un amigo, lo seguirá siendo, le sigo teniendo mucho cariño y creo que el amor está para eso, para que la gente lo disfrute, para que sea feliz. Yo le deseo eso, muchas cosas bonitas y mi amistad seguirá siendo bonita también hacia él, que siempre he dicho que le tengo mucho cariño y poco más tengo que opinar aquí”, cita el medio.

El medio detalla que, antes de que tomara fuerza la noticia sobre la cercanía entre Rivera y Gorro, la prensa ya había relacionado al torero con Gemma Camacho hacia el final del año 2025. Entonces, la descripción de la relación entre ambos hablaba de una “amistad especial” que, aunque rayaba más allá de la amistad convencional, nunca se consolidó en una relación de pareja. Ambos compartían una relación de confianza desde años atrás, participando juntos en varios eventos y actividades como personas solteras y con la autonomía suficiente para decidir sobre su vida personal sin justificar sus actos ante terceros.

El reciente acercamiento entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro salió a la luz cuando se publicaron imágenes de ambos viajando juntos a Dubái acompañados de un grupo de amigos. Según lo difundió el medio, en esas imágenes se les observó manteniendo una actitud cómplice y cariñosa, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la existencia de una relación sentimental. A pesar de la atención mediática, ambos han optado por el silencio en cuanto al estado de su vínculo personal.

Gemma Camacho expresó que ve favorablemente la presunta relación entre Rivera y Gorro. “A mí me parece bien, porque yo le deseo cosas bonitas y el amor está para eso, para disfrutarlo”, manifestó la periodista, según citó la fuente. Añadió que, aunque mantiene una buena amistad con el torero, éste no le había comentado detalles sobre su situación sentimental más reciente; Camacho zanjó el tema con un “No, gracias” al ser consultada sobre si tenía conocimiento directo de la nueva relación.

El medio señala también que Camacho recalcó en varias ocasiones que la relación que compartió con Rivera se fundamentó exclusivamente en una amistad, lo que descarta que pudiera haberse producido algún tipo de coincidencia en el tiempo entre ambas etapas personales. Su declaración fue tajante: “No se pudo solapar porque yo siempre dije que era una amistad y entonces yo creo que solapar es imposible”.

En ese contexto, la atención sobre la vida personal de Cayetano Rivera y Tamara Gorro ha ido en aumento luego de la difusión de las imágenes desde Dubái y del surgimiento público de su relación. Según lo publicado, tanto Rivera como Gorro mantenían previamente la condición de solteros, y ninguno de los dos ha emitido hasta el momento comentarios oficiales sobre la naturaleza o el futuro de su relación.

El seguimiento mediático a los movimientos de Rivera comenzó a partir de su historia personal con Gemma Camacho en el pasado reciente, lo que llevó a diversas interpretaciones sobre el tipo de vínculo que ambos sostenían. El medio aclara que, tras la intervención de Camacho en la que deslinda cualquier superposición de tiempos en las relaciones del torero, ella ha reafirmado su posición de respeto y apoyo ante el nuevo vínculo de Rivera, deseándole felicidad de cara a su futuro sentimental.

Mientras las especulaciones continúan, tanto el entorno de Cayetano Rivera como el de Tamara Gorro mantienen un bajo perfil y optan por la discreción ante las consultas sobre su vida privada, según detalló el medio que abordó la noticia.