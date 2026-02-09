Fallece el músico Rafael Amador a los 66 años, uno de los creadores del grupo 'Pata Negra'

La familia de Rafael Amador Fernández, fundador de 'Pata Negra' y 'Veneno', compartió un mensaje en redes sociales tras su fallecimiento, en el que expresó: "Dios canta hoy de alegría porque llega el maestro, el príncipe gitano, el pata negra. El que creó una fusión. Siempre estarás en mi corazón", según reportó Europa Press. Este anuncio confirmó la muerte del músico, compositor, guitarrista y cantaor sevillano Rafael Amador, quien falleció este domingo 8 de febrero a los 66 años.

El deceso de Rafael Amador marca el final de una etapa esencial para la música española. De acuerdo con Europa Press, Amador fue uno de los impulsores clave en la transformación del flamenco al incorporar elementos del rock y el blues, dando origen a un estilo propio conocido como la 'blueslería'. Junto a su hermano Raimundo Amador y Kiko Veneno, el músico formó las bandas 'Veneno' y 'Pata Negra' en las décadas de 1970 y 1980, agrupaciones que resultaron determinantes para el desarrollo de sonidos innovadores en el panorama musical nacional.

La labor de Rafael Amador al frente de ambas formaciones introdujo un nuevo enfoque que fusionaba la raíz flamenca con influencias anglosajonas. Según publicó Europa Press, esta mezcla anticipó tendencias musicales posteriores y posicionó tanto a los Amador como a Kiko Veneno como referentes de la experimentación en la música popular española. El término 'blueslería' nació del intento de nombrar ese estilo híbrido que surgió de la creatividad compartida entre los tres músicos.

El trabajo de Amador, Raimundo y Kiko Veneno alcanzó relevancia no solo por la singularidad de su propuesta musical, sino también por el impacto que produjeron en una generación de artistas y oyentes que encontraron en su obra nuevas formas expresivas. Los repertorios de 'Veneno' y 'Pata Negra' incluyeron composiciones que hoy figuran dentro del canon moderno del flamenco experimental. Europa Press detalló que estos proyectos llevaron a los integrantes de ambas bandas a colaborar en múltiples ocasiones y a dejar un legado que sigue influyendo en la actualidad.

La noticia del fallecimiento de Rafael Amador movilizó reacciones en redes sociales y entre los seguidores del flamenco, quienes recordaron su contribución a la evolución de este género. Según consignó Europa Press, la familia y sus compañeros de profesión resaltaron la entrega y originalidad del músico, así como su papel fundamental en la creación de un puente entre el flamenco tradicional y las sonoridades internacionales. Las bandas que fundó significaron un punto de inflexión para la música nacional al invitar a la innovación sin dejar de lado las raíces culturales.

Rafael Amador deja así un vacío en la música de España, tanto por su carácter polifacético como por la huella estilística que imprimió en el flamenco y sus vertientes contemporáneas. La generación de músicos y compositores que emergió tras su irrupción continúa reconociendo la referencia que supusieron sus creaciones y la apertura de nuevos caminos musicales. Europa Press remarcó que la ocasión de su muerte representa además un reencuentro simbólico de los integrantes de sus formaciones, en el recuerdo de quienes compartieron con él escenarios y momentos decisivos para la música española.