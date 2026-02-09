Entra en vigor en Afganistán la prohibición de importar medicamentos procedentes de Pakistán

La prohibición de importar medicamentos procedentes de Pakistán ha entrado en vigor este lunes en Afganistán después de que las autoridades instauradas por los talibán en el país anunciasen estas restricciones el pasado mes de noviembre en medio de las tensiones con el país vecino por los enfrentamientos en la frontera común.

El Ministerio de Finanzas de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán ha anunciado que este lunes ha entrado en vigor la prohibición de importación de medicamentos paquistaníes y ha informado de que se intensificarán los controles de seguridad para asegurar que se cumplan dichas restricciones.

La cartera ha instado a los comerciantes a importar productos farmacéuticos a través de fuentes alternativas y siempre por canales legales en el marco de una medida que, según las autoridades, busca aumentar la transparencia, así como prevenir el contrabando y el narcotráfico, según ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama.

Los constantes cierres fronterizos por la tensión armada entre Pakistán y Afganistán han desembocado en un colapso del comercio bilateral, que ha descendido un 40 por ciento en 2025, según afirmó el portavoz del Ministerio de Industria y Comercio de los talibán, Ajundzada Abdul Salam Jauad, a mediados de enero.

Crisis como la de octubre, cuando el Ejército paquistaní y los talibán se enzarzaron con cruces de artillería en la frontera común provocaron el cierre durante semanas de pasos como el de Torjam, con el consiguiente impacto al comercio bilateral.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.