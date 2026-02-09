Agencias

Enric Mas no participará en el UAE Tour por una lesión en la mano derecha tras caerse en un entrenamiento

Guardar

El ciclismo español Enric Mas (Movistar Team) no participará en el UAE Tour, la carrera por etapas que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, tras sufrir una caída durante una sesión de entrenamiento y necesitar asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha.

"La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora, no se han detectado otras afecciones", confirmó su equipo, el Movistar Team, que espera "más evaluaciones médicas en los próximos días" para redefinir su calendario de cara a su debut en el Giro de Italia.

Por este motivo, Enric Mas, que debutó en su tierra a finales de enero, está descartado para que participe en el UAE Tour donde tampoco estará presente el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) tras una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y una enfermedad sufrida posteriormente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nora Cornell: "No me pongo presión extra por estar en los Juegos, puede jugar una mala pasada"

Con apenas 20 años, la deportista catalana afronta el reto olímpico con serenidad y confianza en su preparación, marcando un hito histórico para España al ser la primera representante nacional en big air y slopestyle femeninos en unos Juegos

Nora Cornell: "No me pongo

ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

ISE 2026 cierra una nueva

NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

NatWest compra Evelyn Partners por

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial izquierdo

El club catalán confirmó que el guardameta alemán fue intervenido con éxito tras su lesión en la pierna, pero su regreso dependerá de la recuperación, lo que pone en duda su participación en el próximo Mundial y complica al plantel

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente

La UE condena la sentencia "motivada políticamente" contra el magnate Jimmy Lai en Hong Kong

La UE condena la sentencia