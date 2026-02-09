Agencias

Eli Lilly compra la biotecnológica Orna Therapeutics por hasta 2.016 millones de euros

El laboratorio estadounidense Eli Lilly comprará Orna Therapeutics por hasta 2.400 millones de dólares (2.016 millones de euros) con el objetivo de hacerse con su terapia de imnunoterapia de edición celular.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, Eli Lilly abonará dicha cantidad totalmente en efectivo mediante un pago inicial al que seguirán otros condicionados a hitos de investigación.

"Esperamos con mucho interés trabajar con nuestros colegas de Orna para desarrollar potencialmente un tipo completamente novedoso de medicamentos genéticos y terapias celulares para pacientes que hoy en día tienen opciones de tratamiento limitadas o inexistentes", ha afirmado el vicepresidente sénior y jefe de investigación imnunológica y desarrollo clínico temprano de Eli Lilly, Francisco Ramírez-Valle.

"Creemos que nuestra tecnología de ARN circular, junto con nuestra plataforma de administración LNP, [...] tiene el potencial de abrir las puertas a las terapias CAR-T 'in vivo' para pacientes con una amplia gama de enfermedades autoinmunes provocadas por células B", ha explicado, por su parte, el consejero delegado de Orna Therapeutics, Joe Bolen.

