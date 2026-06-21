Agencias

Al menos seis muertos tras un incendio doméstico en el centro de China

Guardar
Google icon

Shanghái (China), 21 jun (EFE).- Al menos seis personas fallecieron después de que se declarase un incendio en una vivienda en el centro de China, informa este domingo la agencia oficial de noticias Xinhua.

Según las autoridades del condado de Luxi, en la provincia central de Hunan, las llamas comenzaron a arder en la mañana de este domingo hacia las 06.21 hora local (22.21 GMT del sábado).

Los equipos de respuesta a emergencias lograron extinguir el fuego, apunta el despacho.

Por el momento, se desconoce qué provocó el incendio, cuyas causas están siendo investigadas. EFE

Últimas Noticias

Serie previa con motivo de la entrega de los Premios Rey de España de Periodismo

Infobae

Fujimori ya se siente ganadora en Perú, pero Sánchez quiere anular votación en el exterior

Infobae

Un hombre es detenido tras herir a cinco personas en una serie de ataques islamófobos en Edimburgo (Escocia)

Un hombre es detenido tras herir a cinco personas en una serie de ataques islamófobos en Edimburgo (Escocia)

Enner Valencia dice que Ecuador luchará hasta el final ante Alemania

Infobae

Al menos diez muertos en ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, incluido un cámara de Al Yazira -

Infobae