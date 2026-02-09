Agencias

El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia

Figuras del baloncesto español se dan cita en el nuevo recinto de la ciudad para disputar el esperado torneo nacional, que enfrentará a los ocho conjuntos más destacados del curso ante la afición local y miles de visitantes

Guardar

La Copa del Rey de baloncesto ya ha dejado su huella por distintos puntos emblemáticos de Valencia antes del inicio del torneo, en una acción que busca conectar el evento con la ciudad y sus habitantes, según informó el medio de comunicación. El trofeo, símbolo central de la competición, se exhibió en lugares reconocidos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Lonja de la Seda, la Catedral y el Miguelete, el Mercado Central y el propio Roig Arena, sede principal de los encuentros, en el marco de una iniciativa que busca fomentar la participación y la expectativa de la población local y de miles de visitantes que acudirán durante las fechas del torneo.

Tal como publicó el medio, Valencia será escenario del torneo nacional entre el 19 y el 22 de febrero en el Roig Arena, instalación que se estrenará como sede oficial en una gran competición. Esta edición de la Copa del Rey enfrentará a los ocho equipos más destacados de la primera vuelta de la Liga Endesa. Las eliminatorias quedan definidas con los cruces Real Madrid-Unicaja, Valencia Basket-Joventut Badalona, Barça-UCAM Murcia y Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife, en un formato que agrupa a las formaciones de mejor rendimiento durante la temporada.

De acuerdo con lo detallado por el medio, la promoción del trofeo a través de la ciudad fue organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) con el propósito de acercar la esencia del torneo a los ciudadanos. El recorrido por enclaves representativos de Valencia permitió mostrar el alcance y la proyección social del evento, que cada año moviliza a cientos de seguidores y aficionados de este deporte. Las paradas en monumentos y enclaves culturales dieron visibilidad a la Copa del Rey dentro del contexto urbano, situando la competición en el centro de la vida local días antes del arranque del campeonato.

El Roig Arena, sede novedosa en esta edición, acogerá por primera vez el torneo de baloncesto nacional más importante en formato concentrado, con encuentros decisivos para definir al campeón. Según consignó el medio, la cita reunirá tanto a figuras consolidadas del baloncesto español como a emergentes, frente a una afición local que podrá asistir en directo a los partidos de alto nivel de exigencia competitiva. Además, se prevé la llegada de miles de seguidores de los clubes participantes, con el consiguiente dinamismo y actividad en la capital valenciana.

El medio detalló también que la Copa del Rey supondrá no solo una cita deportiva relevante, sino un acontecimiento para la difusión de la imagen de Valencia como ciudad capaz de albergar grandes eventos. La acción promocional, vinculando el trofeo con los espacios arquitectónicos y culturales más conocidos, responde a una estrategia para integrar la actividad deportiva en la agenda y espacios urbanos, potenciando el vínculo entre el torneo, los residentes y los visitantes.

En esta edición, la acb ha apostado por una mayor implicación ciudadana en los preparativos y días previos al evento, permitiendo el acceso al trofeo y generando múltiples actividades alrededor de la competición. Según informó el medio, la Copa del Rey de baloncesto mantiene una tradición de movilización de aficionados y tiene una destacada proyección en términos de seguimiento tanto presencial como mediático, reforzada este año por la elección de la ciudad y del nuevo recinto como núcleo central del campeonato.

Temas Relacionados

Copa del ReyBaloncestoValenciaACBRoig ArenaReal MadridBarçaLiga EndesaCiudad de las Artes y las CienciasMercado CentralEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Estrella Galicia 0,0 se convierte en nueva Cerveza Oficial del equipo Atlassian Williams de Fórmula 1

El histórico acuerdo permitirá que la reconocida marca de cerveza forme parte del monoplaza, los uniformes y las instalaciones del equipo durante las pruebas en Baréin, además de estar presente en el calendario europeo y otras actividades promocionales

Estrella Galicia 0,0 se convierte

Europa notifica 7.655 casos sospechosos de sarampión en 2025, un 78% menos que el año anterior

De acuerdo con el informe del ECDC, más del 75 por ciento de las personas que contrajeron sarampión en 2025 no estaban inmunizadas, mientras que la mayoría de los contagios se registraron entre menores de cinco años y adolescentes

Infobae

Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa caen en primera ronda del WTA 1000 de Qatar

La rusa Anna Kalinskaya venció de forma contundente a Jessica Bouzas, mientras que Dayana Yastremska eliminó a Cristina Bucsa en un duelo muy ajustado, dejando fuera a las representantes españolas en el torneo de Doha

Las tenistas españolas Jessica Bouzas

Gemma Camacho deja claro que su amistad especial con Cayetano Rivera "no se solapó" con la relación de Tamara Gorro

La periodista asegura que el vínculo que mantuvo con el torero fue siempre una relación libre, sin superponer etapas y dejando espacio para que ambos tomaran caminos distintos, reafirmando su apoyo ante el supuesto romance actual

Gemma Camacho deja claro que

Eva González, tajante sobre el romance de Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Eva González se desmarca de las preguntas sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, responde con ironía y muestra distancia dejando claro que no tiene intención de comentar los vínculos sentimentales de su expareja

Eva González, tajante sobre el