El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia

La Copa del Rey de baloncesto ya ha dejado su huella por distintos puntos emblemáticos de Valencia antes del inicio del torneo, en una acción que busca conectar el evento con la ciudad y sus habitantes, según informó el medio de comunicación. El trofeo, símbolo central de la competición, se exhibió en lugares reconocidos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Lonja de la Seda, la Catedral y el Miguelete, el Mercado Central y el propio Roig Arena, sede principal de los encuentros, en el marco de una iniciativa que busca fomentar la participación y la expectativa de la población local y de miles de visitantes que acudirán durante las fechas del torneo.

Tal como publicó el medio, Valencia será escenario del torneo nacional entre el 19 y el 22 de febrero en el Roig Arena, instalación que se estrenará como sede oficial en una gran competición. Esta edición de la Copa del Rey enfrentará a los ocho equipos más destacados de la primera vuelta de la Liga Endesa. Las eliminatorias quedan definidas con los cruces Real Madrid-Unicaja, Valencia Basket-Joventut Badalona, Barça-UCAM Murcia y Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife, en un formato que agrupa a las formaciones de mejor rendimiento durante la temporada.

De acuerdo con lo detallado por el medio, la promoción del trofeo a través de la ciudad fue organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) con el propósito de acercar la esencia del torneo a los ciudadanos. El recorrido por enclaves representativos de Valencia permitió mostrar el alcance y la proyección social del evento, que cada año moviliza a cientos de seguidores y aficionados de este deporte. Las paradas en monumentos y enclaves culturales dieron visibilidad a la Copa del Rey dentro del contexto urbano, situando la competición en el centro de la vida local días antes del arranque del campeonato.

El Roig Arena, sede novedosa en esta edición, acogerá por primera vez el torneo de baloncesto nacional más importante en formato concentrado, con encuentros decisivos para definir al campeón. Según consignó el medio, la cita reunirá tanto a figuras consolidadas del baloncesto español como a emergentes, frente a una afición local que podrá asistir en directo a los partidos de alto nivel de exigencia competitiva. Además, se prevé la llegada de miles de seguidores de los clubes participantes, con el consiguiente dinamismo y actividad en la capital valenciana.

El medio detalló también que la Copa del Rey supondrá no solo una cita deportiva relevante, sino un acontecimiento para la difusión de la imagen de Valencia como ciudad capaz de albergar grandes eventos. La acción promocional, vinculando el trofeo con los espacios arquitectónicos y culturales más conocidos, responde a una estrategia para integrar la actividad deportiva en la agenda y espacios urbanos, potenciando el vínculo entre el torneo, los residentes y los visitantes.

En esta edición, la acb ha apostado por una mayor implicación ciudadana en los preparativos y días previos al evento, permitiendo el acceso al trofeo y generando múltiples actividades alrededor de la competición. Según informó el medio, la Copa del Rey de baloncesto mantiene una tradición de movilización de aficionados y tiene una destacada proyección en términos de seguimiento tanto presencial como mediático, reforzada este año por la elección de la ciudad y del nuevo recinto como núcleo central del campeonato.