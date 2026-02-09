El ex primer ministro de Israel Naftali Bennett asegura que Netanyahu es "el Forrest Gump israelí"

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett (2021-2022) ha afirmado este domingo que el actual mandatario, Benjamin Netanyahu, es "el Forrest Gump israelí", en una crítica a la recopilación de transcripciones publicadas por el jefe del Gobierno en donde señala a múltiples figuras de Defensa y de la Inteligencia por, según él, haberse inclinado por dialogar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"El Forrest Gump israelí, un 'nebej' --alguien patético o desgraciado-- débil, lastimoso e indefenso que se topó con los acontecimientos por casualidad", han sido las palabras elegidas por la principal figura de la oposición israelí de cara a las elecciones previstas para octubre de este año para describir al líder del Likud en un vídeo difundido en redes sociales.

Bennett ha alegado que Netanyahu "no es un líder, sino alguien dirigido", y "no es un comandante, sino un subordinado", argumentando que "jefes de Estado Mayor, jefes del Mossad (inteligencia exterior) y jefes del Shin Bet (inteligencia interior) durante generaciones han controlado a este hombre incompetente que se supone debe gobernar el país".

"De vez en cuando, murmura alguna declaración para que conste en acta sobre la posible necesidad de atacar y tal vez eliminar. Pero no lo hace. No alinea a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). No diseña ni implementa una política activa. En las 56 páginas de este documento, vemos a un hombre débil que permite que el monstruo de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá crezca ante nuestros ojos en el norte y que el monstruo de Hamás alcance proporciones enormes en el sur. Y no hace nada", ha denunciado Bennett.

Quien ocupara las carteras de Defensa, Educación, Diáspora, Economía y Asuntos Religiosos en gabinetes de Netanyahu a lo largo de la década de los 2010 ha dirigido ahora una ácida crítica al que fuera su jefe, de quien afirma que "no dirigió, no gestionó ni gobernó" el país, en base a un documento remitido en diciembre al interventor del Estado y difundido en la madrugada del pasado viernes por la oficina del primer ministro.

En él, Netanyahu recoge una serie de transcripciones parciales de reuniones en los meses y semanas anteriores a los ataques protagonizados por Hamás, entre otras siglas, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.

A través de las declaraciones de diferentes figuras del Ejército, la Inteligencia y el Ejecutivo, el mandatario israelí señaló al exministro de Defensa Yoav Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras figuras, por defender posturas negociadoras frente a Hamás a diferencia del propio Netanyahu, que según el informe que presentó prefería emprender operaciones para asesinar a los líderes de la milicia palestina.

Estas acciones han acabado teniendo lugar tras el 7-O, con los asesinatos de los presidentes del buró político de Hamás Ismail Haniye, en Teherán, y Yahya Sinwar, en Rafá, en el sur de la Franja, además de otros líderes de menor rango, mientras que la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza a partir de entonces se ha saldado con 72.027 muertos y 171.651 heridos, según las autoridades gazatíes, bajo la autoridad de Hamás.