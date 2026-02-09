Agencias

El Ayuntamiento de Cuenca anula las restricciones en el paraje del Royo y reabre los parques de la ciudad

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cuenca, ante la disminución del caudal del Júcar, ha anulado las restricciones en el paraje del Royo, desalojado de manera preventiva el pasado jueves, cuando el río llegó a acumular casi 190 m3/s por las precipitaciones en la capital.

En estos momentos, el caudal del Júcar se encuentra ligeramente por encima de los 70 m3/s, según la información disponible en el Sistema Automático de Información Hidrográfica.

Por otro lado, una vez revisados los parques de la ciudad, se ha procedido a su apertura, después de haber estado cerrados durante todo el fin de semana por el riesgo de caída de ramas.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene activado el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) debido a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, ya que se espera lluvia durante toda la semana e incluso precipitaciones en forma de nieve para el sábado, aunque por el momento no hay ninguna alerta activada.

