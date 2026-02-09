Agencias

EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

Guardar

Las autoridades estadounidenses han emitido este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial.

Los buques deben "permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación", según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Recuerda además los precedentes de buques comerciales "contactos, preguntas, abordajes, detenciones y capturas por parte de fuerzas iraníes".

En caso de que se produzca un contacto por sistemas de comunicación, los buques deben responder que están transitando conforme al derecho internacional, explica el Departamento de Transporte, que pide rechazar el permiso de abordaje, aunque siempre sin ejercer ninguna resistencia a un abordaje.

El mensaje de este lunes reemplaza al anterior, que indicaba que no había "ninguna amenaza específica para los buques de bandera estadounidense en esta ubicación".

El estrecho de Ormuz es una arteria comercial para el envío de petróleo desde la región de Oriente Próximo e Irán ha amenazado con su bloqueo en represalia a cualquier agresión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán asegura que no recibe órdenes de nadie y no renunciará a sus derechos nucleares

Infobae

Sudáfrica retira sus tropas de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo

Infobae

Abren los centros de votación en las elecciones presidenciales en Portugal

Infobae

Muere una conductora tras chocar con una máquina quitanieves en la A1 a la altura de La Serna del Monte

Servicios de emergencia confirman el fallecimiento de una mujer de 35 años tras el choque de su vehículo y un camión de limpieza en una vía nacional del norte madrileño, mientras la Guardia Civil investiga las causas del siniestro

Muere una conductora tras chocar

Feijóo y sus 'barones' reabren el debate sobre cómo frenar a Vox: "Hay que capitalizar los deseos de cambio"

Feijóo y sus 'barones' reabren