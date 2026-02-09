Agencias

Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de CyL

El leonés Carlos Pollán es el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 15 de marzo, según lo ha ratificado el Comité Ejecutivo Nacional del partido de Abascal celebrado este lunes.

Fuentes del partido han confirmado a Europa Press la designación de Pollán, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, como candidato a la Presidencia. Así, encabezará una lista que comunicará en su totalidad el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto previsto esta tarde en Ávila.

Pollán encabezó en 2022 la lista de Vox por León, provincia por la que los de Abascal lograron dos escaños. Posteriormente, fruto del pacto de Gobierno con el PP el actual candidato a la Presidencia fue designado presidente de las Cortes de Castilla y León, puesto que ha ocupado desde marzo de 2022.

