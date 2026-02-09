Aumentan a más de 20 los muertos por un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Según reportes recientes de las autoridades congoleñas, la búsqueda de personas desaparecidas tras el ataque en la localidad de Bapakombe continúa mientras la cifra de víctimas mortales ha aumentado de manera constante. Tal como informó la agencia Europa Press, el hallazgo de seis nuevos cuerpos en las últimas horas llevó el número total de fallecidos a 21, cifra que aún podría crecer debido a la ausencia de noticias sobre más residentes considerados desaparecidos en el área afectada.

El ataque se produjo el 6 de febrero, cuando un grupo armado identificado como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que mantiene vínculos con el Estado Islámico, irrumpió en Bapakombe, situada en el este de la República Democrática del Congo (RDC). De acuerdo con Europa Press, el jefe local, Kanyamulamba Boniface, detalló que la localización de víctimas se mantiene en curso y no descarta que puedan encontrarse más cadáveres en los alrededores.

Samuel Kagheni, representante de la sociedad civil de Bapere, realizó un llamado público al ejército congoleño para desplegar una operación directa contra las ADF en la zona. Europa Press consignó que la población civil ha manifestado su preocupación por el incremento de los ataques en la provincia de Kivu Norte durante las semanas recientes. Según la misma fuente, desde comienzos de año, decenas de civiles han perdido la vida en esta provincia debido a las ofensivas de este mismo grupo armado.

Las ADF surgieron en la década de los noventa en Uganda y han consolidado su presencia en el este de la RDC, donde, según los registros documentados por Europa Press, han asesinado a miles de civiles. En 2019, la agrupación experimentó una escisión tras la declaración de lealtad de su líder a Estado Islámico en África Central (ISCA), pasando desde entonces a operar como una rama regional de este grupo yihadista.

La situación en Bapakombe, al igual que en varias comunidades del este congoleño, ilustra el clima de inseguridad persistente. Europa Press detalla que los constantes ataques han dejado poblaciones en estado de alerta permanente, mientras las solicitudes de intervención efectiva por parte de las fuerzas militares nacionales se amplifican por parte de organizaciones civiles. La serie de incursiones perpetradas por las ADF forma parte de una estrategia de intimidación y desplazamiento de los habitantes locales, impactando no solo la seguridad sino la vida cotidiana de quienes residen en Kivu Norte.

Las acciones de las ADF no se han limitado a esta localidad y, de acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la violencia ejercida por este grupo ha sido catalogada como una amenaza persistente que enfrenta la República Democrática del Congo en el contexto de los múltiples desafíos de seguridad interna. La respuesta del ejército y de las fuerzas del orden es observada de cerca por la sociedad civil, que exige medidas para contener los ataques y evitar la repetición de hechos similares en el futuro próximo.