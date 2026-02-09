Agencias

Aumentan a catorce los muertos por el derrumbe de un edificio en Trípoli, en el norte de Líbano

El balance de muertos a causa del derrumbe el domingo de un edificio en la ciudad libanesa de Trípoli, situada en el norte del país, ha aumentado a catorce, según ha confirmado este lunes la Defensa Civil, que ha dado por completadas las labores de búsqueda y rescate en la zona.

El director de la Defensa Civil, Imad Jreich, ha señalado que los equipos de rescate han recuperado ya los últimos cadáveres en el inmueble siniestrado, al tiempo que ha elevado a ocho los supervivientes, todos ellos hospitalizados en diverso estado de gravedad, según ha informado el diario 'L'Orient le Jour'.

El suceso, que ha tenido lugar pocos días después de la evacuación de los vecinos de un edificio cercano de cuatro plantas en el barrio de Dahr al Magher tras escucharse crujidos en los cimientos de la planta baja. El edificio evacuado está frente a un edificio que se derrumbó el 7 de enero.

A finales de enero fueron evacuados otros dos edificios del barrio y se inspeccionó otro, mientras que en el vecino barrió de Kobbé se han derrumbado varios edificios más desde que comenzó el invierno principalmente debido al abandono y la falta de mantenimiento. En enero murieron un padre y su hija en un incidente similar.

La situación ha llevado al alcalde de Trípoli, Abdelhamid Karimé, a presentar su dimisión al ministro del Interior, Ahmad Hajjar, al considerar que la localidad está "siniestrada" y que no cuenta con los medios necesarios para hacer frente a los riesgos.

Los últimos derrumbes han provocado las críticas de la población de la ciudad, en medio de denuncia a la negligencia de las autoridades a la hora de abordar este caso. De hecho, durante las últimas horas se han registrado manifestaciones y sentadas para exigir medidas y mostrar solidaridad con las víctimas.

