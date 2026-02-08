Talavera mantiene activados todos los recursos ante una situación que continúa siendo "complicada"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reconocido tras la reunión del CECOPAL que la ciudad continúa atravesando una situación complicada, y ha señalado que "todos los recursos municipales y de emergencia están plenamente activados y coordinados, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de nuestros vecinos", y ha pedido "máxima prudencia y responsabilidad ciudadana en un momento que requiere la colaboración de todos".

En estos momentos permanecen cortadas al tráfico las siguientes vías: calle San Martín; calle Mula con callejón Ideal; calle Bancaleros; y calle Cristo en sentido Portiña de Salvador, desde calle Luis Jiménez hasta calle San Clemente, sentido Badajoz. Asimismo, continúan cortadas desde anoche la calle El Carmen, calle Campana y Plaza San Andrés.

Se informa también de que, a partir de este lunes, quedará exento de pago el estacionamiento regulado (zona azul) en toda la ciudad hasta el miércoles incluido. Asimismo se ha habilitado el parking del Polideportivo JAJE para el aparcamiento de los vehículos de los vecinos afectados de la zona.

Por otro lado, se mantienen cerrados todos los parques municipales. La Policía Local procederá nuevamente a reforzar la señalización y cintas perimetrales, solicitando a la ciudadanía que no acceda a los parques bajo ningún concepto, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Consorcio de Bomberos continuará actuando en la zona junto con INFOCAM, mientras que Protección Civil seguirá asegurando el perímetro de la ciudad, arroyos y atención a familias dependientes, contando también con el trabajo permanente de la Policía Local.

La emergencia continúa activa, manteniéndose el nivel 1 del PRICAM. El río Tajo permanece en nivel rojo y el río Alberche en nivel naranja.

El alcalde ha insistido en que "la prioridad absoluta es proteger a las personas" y ha recalcado que "seguimos evaluando la situación minuto a minuto y adoptaremos todas las medidas necesarias mientras dure esta emergencia".

RECOMENDACIONES

Desde el Ayuntamiento recomiendan no transitar ni acceder a parques ni zonas balizadas, recoger o asegurar elementos colgantes en viviendas y balcones, no bajar a trasteros ni garajes, especialmente en las zonas más afectadas; y evitar el uso de ascensores en estas áreas.

Ante cualquier situación de emergencia, desde el consistorio piden a los ciudadanos contactar inmediatamente con el 112 o con la Policía Local en el 092.

Gregorio ha concluido agradeciendo "el comportamiento ejemplar de los vecinos y el enorme esfuerzo de todos los servicios implicados", reiterando la importancia de seguir únicamente la información oficial.