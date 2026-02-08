Sonia Madoc, indiferente ante el lanzamiento del nuevo single de Selena

Acaban de empezar su carrera en solitario cada una por su lado. Sonia sin Selena, Selena sin Sonia, pero su 'Yo quiero bailar' sigue estando en la lista de los hits más bailados y sobre todo en estas últimas semanas en las que la rubia se ha convertido en una de las concursantes de 'GH Dúo', donde ha compartido encierro con Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Carlos Lozano. Una vez expulsada, se ha encontrado con que su excompañera ha lanzado su primer single lleno de dardos hacia ella, pero parece que la cosa no va con ella.

La canción se titula 'Adiós' y como ella misma explicaba a EUROPA PRESS, "es un tema compuesto para todas esas personas que han sufrido ghosting. Todos hemos sido dejados en algún momento y, bueno, creo que era necesario hacer una sanación interna a través de la música. Sonia me ha hecho ghosting completamente porque no me ha avisado de nada y yo me he enterado por los medios de comunicación y por un burofax".

El explosivo dúo regresaba a la música en la última edición del Benidorm Fest 23 años después de su separación, tras haber llegado a lo más alto con varios éxitos en las pistas de baile. Cuando parecía que Sonia y Selena iba a tener una segunda vida, Sonia Madoc anunciaba su primer single en solitario, 'Diva Neón' y Selena Leo movía ficha, registrando unilateralmente la marca sin contar con su compañera. La respuesta no tardó en llegar en forma de burofax, anunciando el final del dúo artístico.