¡Saltan las alarmas! Montoya se entera del accidente de Anita al llegar a España

Como la película 'Tú a Boston y yo a California' José Carlos Montoya y Anita Williams bien podrían ser los protagonistas de la versión española, edición realities. Pero poner tierra de por medio tiene sus inconvenientes y es que el 'aislamiento' siga estando a la orden del día. El sevillano ha estado grabando con Jesús Calleja uno de sus programas y ha sido a la vuelta de este viaje cuando se ha enterado de las novedades que han acontecido en la casa de 'Gran Hermano DÚO'.

No pensaba Montoya encontrarse de nuevo con las preguntas referentes a su gran amor, Anita Williams, una de las favoritas de la casa de Tres Cantos. Y mucho menos enterarse de que su ex ha sufrido un aparatoso accidente dentro de la casa por la que tuvo que ser evacuada debido a la gravedad de las heridas. "Me dejas muerto ahora mismo, espero que no tenga nada", ha sido su respuesta nada más conocer la noticia. Los buenos deseos hacia Anita no han faltado: "Que le vaya muy bien y que se recupere, de verdad que si tiene algo que se recupere".

El futbolista no ha querido saber nada del concurso de Anita, pero ella sí ha hablado de él: "Le di mi corazón, que estaba roto y él me lo curó entero. Es la única persona que yo he pensado que me moriría a su lado. Yo sé que me equivoqué, pero estoy con la conciencia tranquila después de haberme equivocado. Yo siempre le voy a desear la felicidad, pero no puedo hacer nada".

