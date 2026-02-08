Agencias

Rescatadas tres personas, una de ellas menor, atrapadas en un coche en el Puerto de Honduras (Cáceres)

Guardar

Efectivos de la Guardia Civil han auxiliado, en la tarde de este pasado sábado, a tres personas que habían quedado atrapadas con su vehículo en la nieve, a la altura del Puerto de Honduras (Cáceres).

Entre los atrapados se encontraban un hombre, una mujer y una menor, quienes viajaban en un vehículo sin cadenas, según informan fuentes de la Guardia Civil agregando que, en ese momento, su uso era obligatorio.

Ante la imposibilidad de retirar el vehículo, los tres rescatados fueron trasladados hasta la localidad de Jerte, en aras de mantenerlos a salvo.

Cabe señalar, según informan las mismas fuentes, que en el momento en que quedaron atrapados por la nieve los viajantes del vehículo, el paso estaba permitido al tráfico, aunque con el uso obligatorio de cadenas.

El cuerpo de la Guardia Civil ha insistido sobre la importancia de que antes de viajar se consulte el estado de las vías, así como llevar siempre el equipamiento obligatorio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fallece un trabajador tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator

Servicios de emergencia confirmaron la muerte de un operario de 33 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico al caer mientras realizaba tareas en una nave del polígono La Juaida, en Viator, según fuentes oficiales

Fallece un trabajador tras precipitarse

Airbus entregó 19 aviones comerciales en enero, seis menos que un año antes

El fabricante europeo suministró aeronaves a 15 empresas distintas en enero y cerró contratos para casi medio centenar de unidades, a la espera de anunciar sus proyecciones para el año próximo junto con sus resultados financieros

Airbus entregó 19 aviones comerciales

La inflación de Chile desciende hasta el 2,8% interanual en enero, su menor nivel en casi cinco años

El índice de precios al consumidor marcó en enero su cifra más baja desde 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas, mientras el Banco Central optó por conservar la tasa clave y reforzar la estabilidad en el mercado local

La inflación de Chile desciende

Socialistas y liberales en el PE critican que dos comisarios acudan a un acto de campaña de la derecha en Eslovenia

Diversos grupos parlamentarios exigen a la Comisión Europea investigar el respaldo de altos funcionarios a partidos afines en Eslovenia, alegando posible vulneración de la neutralidad institucional durante la campaña electoral que inicia en las próximas semanas en ese país

Socialistas y liberales en el

Detenido en Dubái el autor del ataque a tiros contra el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

Detenido en Dubái el autor