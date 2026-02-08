Agencias

Renfe mantiene la suspensión en regionales desde Vigo Guixar a Santiago y Ourens, mientras reanuda el resto de servicios

Renfe mantiene, por el momento, la suspensión de circulación en trenes regionales desde Vigo Guixar hasta las estaciones de Santiago y Ourense, mientras ha reanudado los demás servicios anulados desde el jueves en Galicia, que mantuvieron a parte del territorio incomunicado por esta vía durante cerca de 72 horas.

Así lo ha informado la operadora en una información publicada en su perfil de 'X' a las 08.00 horas de este domingo. En la noche del sábado, ya había informado del reestablecimiento en este domingo del servicio de alta velocidad en el tramo Santiago de Compostela-Vigo, así como las conexiones de Media Distancia Vigo Urzaiz-A Coruña, que se reiniciaron a última hora del día anterior con la salida de varios trenes.

En su comunicado, la operadora indicó que, aunque Adif valoraba que "era viable circular", la suspensión se había mantenido tras "contrastar" la información del gestor con otros organismos oficiales que indicaban que "todavía una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura".

"Las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado, así como se mantenía el nivel de prealerta del Plan Inungal. La situación de colmatación de los terrenos hacía a Renfe ser prudente al objeto de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores", remarcó.

Estas mismas condiciones climatológicas adversas y el riesgo de inundación han sido las razones que han dado para justificar la imposibilidad de establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara "las condiciones necesarias de seguridad y operatividad".

Por su parte, en los pasados días, Adif insistió en que la suspensión fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado". No obstante, durante el viernes sí registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.

