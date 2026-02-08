Agencias

'Lota, las mujeres del carbón' llega a Asturias para rendir homenaje a la memoria minera

El espectáculo de danza 'Lota, las mujeres del carbón', dirigido por el coreógrafo chileno Pedro Fernández Embrujo, se presentará el próximo 15 de febrero en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, con el objetivo de rendir homenaje a la memoria minera compartida entre Chile y España.

La obra, que combina danza folclórica chilena y española, flamenco, teatro, música en vivo y las letras de la cantautora chilena Violeta Parra, centra su narrativa en las mujeres de Lota, epicentro minero del sur de Chile hasta el cierre de sus minas en 1997, mostrando su papel como sostén de la comunidad y guardianas de la memoria colectiva.

El espectáculo, con patrocinio de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, la Fundación Chile-España y apoyo de la Embajada de Chile en España, contará con un elenco de artistas chilenos y españoles y se estructura en cuatro momentos escénicos: La Fraternidad, La leyenda de La Taco Alto, La gran huelga y Cierre de las faenas.

Pedro Fernández Embrujo, bailarín y coreógrafo con reconocimiento internacional, destaca que el proyecto surge de la inspiración por la historia de las mujeres en la minería y busca hermanar la experiencia minera de Lota y Asturias, regiones unidas históricamente por el carbón.

