La chilena Paz López ofrece al lector un viaje por la ternura como "potencia simbólica"

Madrid, 20 jun (EFE).- La autora chilena Paz López presenta a la ternura como "potencia simbólica" en un mundo convulso con su ensayo 'Pánico y Ternura', que adentra al lector en un viaje introspectivo en el que se pregunta cómo "otorgarle a los vivos un tiempo de vida".

Paz López (Santiago de Chile, 1981) abre este viaje con una pregunta que ya le da un vuelco a todo lector que se atreva a sumergirse en sus letras: "¿Acaso no somos eso, criaturas lanzadas a las mareas de la vida?".

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Con motivo de la publicación del libro en España de la mano de Lumen, la autora chilena explica a EFE en una entrevista en Madrid cómo se lanzó de improviso hacia "un desafío súper interesante para la propia escritura", que combina elementos conceptuales con experiencias y reflexiones que se acercan más a una obra narrativa.

Tras otros trabajos ligados al ámbito más teórico y académico, López triunfó en 2025 con 'Pánico y ternura', reconocido como uno de los libros más destacados del año en Chile.

Animada por la falta de iconografía que rodea al concepto de ternura, López vio una oportunidad para explorar nuevos ámbitos narrativos.

"Lo que me interesaba más que el tema eran los procedimientos de escritura", cuenta a EFE.

Sin buscar un texto teórico en el que definir la ternura, la ensayista decidió "rastrear las experiencias donde la ternura se ha vuelto una potencia vital", incluyendo así ejemplos de vidas trágicas como la del escritor y director de cine italiano Paolo Pasolini.

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Saliendo de ese trance en el que se sumerge el lector y volviendo al mundo protagonizado por conflictos contemporáneos en el que "nuestros cuerpos están ya completamente anestesiados", la ternura "es una manera de imaginar a los otros en su fragilidad, en su vulnerabilidad y en sus insuficiencias", señala López.

La clara protagonista del libro, esa ternura, se convierte en "una potencia de imaginación, una manera de imaginar vínculos", convirtiéndola en un personaje que no puede avanzar solo.

"Me parece que siempre habla en plural", cuenta López, que también asegura que, aunque el ser humano pueda vivir bajo su coraza sin explorar la ternura, no lo recomienda.

"Se puede vivir así, pero se puede vivir muy mal", dice, y cree en la necesidad de ese "chispazo".

'Pánico y ternura' va más allá de un ensayo tradicional, ya que López decidió incluir pinceladas autobiográficas: "No para hablar de mí, sino para pensar la ternura pegada a la experiencia y evitar que se transformara en una categoría abstracta."

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López todavía no encuentra un significado exacto para este amplio concepto de ternura. "Tampoco estoy segura de que sea un afecto o una emoción. Quizás es un espacio para imaginar otras maneras de pensar".

Publicado hace un año en Chile, López se vio sorprendida por la buena acogida, ya que en su país natal, pese a la tradición del ensayo, la narrativa y la poesía siguen ganando el protagonismo en las librerías.

"Este libro empezó a permear otros espacios, círculos más narrativos", relata la ensayista.

Ahora, compaginando su trabajo como académica en la universidad, ya está planeando otro proyecto con la vergüenza como protagonista para explorar nuevos modelos de escritura. EFE

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