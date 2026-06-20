España podría sobrepasar los 100 millones de turistas este año, según Oxford Economics

Madrid, 20 jun (EFE).- Oxford Economics considera probable que España, una gran potencia turística mundial, supere este año los 100 millones de visitantes extranjeros debido a una mayor demanda de viajeros que opten por alternativas a la zona de conflicto de Oriente Medio.

También se beneficiaría de que los europeos prefieran permanecer más cerca de casa este verano, que comienza ya en el hemisferio norte y es la temporada alta de vacaciones, según el análisis de esta consultora económica internacional.

Sus previsiones, recogidas en un informe difundido esta semana, apuntan que España puede recibir este año 12 millones de turistas adicionales, lo que supone más del doble del crecimiento de 2025 (que fue del 3,2 %), y llegar a 109 millones.

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Existen indicios tempranos de que el sector turístico español se beneficiará este año de la situación de incertidumbre que ha generado la crisis bélica de Oriente Medio como, por ejemplo, un aumento "inesperado" de visitantes a España en abril.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos volvieron a su nivel prepandémico en 2023, y la firma prevé que su crecimiento continúe este año con un avance del 10,1 %.

Según Oxford Economics, España ofrece "una excelente relación calidad-precio, una oferta de lujo ampliada y una infraestructura turística bien desarrollada".

Esto la convierte en "un destino atractivo tanto para viajeros con presupuestos ajustados como para aquellos que buscan opciones de alto nivel".

Por otro lado, según datos de la plataforma turística Sojern, España se consolida como uno de los destinos con mayor dinamismo del sur de Europa este verano, con un crecimiento del 32 % de las reservas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior.

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El sector hotelero acompaña esta tendencia con un incremento del 28 % en el volumen de búsquedas, conforme a los datos esta entidad de marketing para el sector de viajes.

En el mercado latinoamericano, España —y especialmente Madrid— mantiene una posición dominante como puerta de entrada a Europa, captando el 29,1 % de cuota, por delante de otras capitales europeas como Roma (8,3 %) y París (7,9 %).

Y Estados Unidos se consolida como el principal mercado de larga distancia con destino en España: representa ya el 19,4 % de las búsquedas hoteleras y el 13 % de las reservas de vuelos.

En el análisis comparativo regional, España supera el ritmo de crecimiento de mercados vecinos como Francia (+21 %) y Portugal (+22 %), según la plataforma. EFE

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