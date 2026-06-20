Líderes de África y el Caribe exigen "disculpas formales" a países traficantes de esclavos

Nairobi, 20 jun (EFE).- Líderes de África y el Caribe han exigido "disculpas formales" y reparaciones a las antiguos países traficantes de esclavos africanos, tras una resolución histórica de la ONU en marzo pasado que declaró esa práctica como "el crimen más grave contra la humanidad", informó este sábado el Gobierno de Ghana.

Esas exigencias se incluyen en una declaración con las conclusiones de una conferencia de alto nivel celebrada esta semana en la capital ghanesa, Accra, para analizar los próximos pasos tras adoptar la ONU la citada resolución.

Al foro, celebrado del 17 al 19 de junio, asistieron los presidentes de Ghana, John Dramani Mahama; Liberia, Joseph Boakai; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; y Senegal, Bassirou Diomaye Faye; así como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión africana, Mahamoud Ali Youssouf.

PUBLICIDAD

En la declaración, publicada este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana, los líderes instaron a los "Estados e instituciones no estatales que aún no lo han hecho" a reconocer su papel en la "trata de africanos esclavizados y descendientes de africanos, así como en la esclavitud racializada de africanos".

Asimismo, urgieron a esos países a ofrecer "disculpas plenas, formales e incondicionales como paso fundamental hacia la reconciliación, la construcción de confianza y la justicia reparadora".

Igualmente, se comprometieron a "fortalecer las vías legales e institucionales para la justicia reparadora, incluyendo la utilización de mecanismos internacionales, regionales y nacionales para promover la rendición de cuentas y la reparación".

Los líderes también reafirmaron que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud de africanos y personas de ascendencia africana constituyen "el crimen más grave contra la humanidad y una violación de las normas imperativas del derecho internacional".

"Tales violaciones generan obligaciones 'erga omnes' ('frente a todos') y mantenemos nuestra firme determinación de garantizar una compensación justa y adecuada para los pueblos de África y las personas de ascendencia africana", añadieron.

En un videomensaje dirigido a la conferencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que las reparaciones pueden adoptar diversas formas, pues "la historia no puede reducirse a un simple libro de contabilidad".

"Hacer reparaciones nunca puede ser simplemente un cheque para dar por concluida la historia", subrayó Macron, al añadir que el proceso debe implicar el análisis de la verdad histórica y científica a través de la educación y la investigación, así como la devolución de las obras de arte robadas durante el período colonial.

PUBLICIDAD

La histórica resolución de la ONU, propuesta por Ghana, recibió el 25 de marzo 123 votos a favor en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tres votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina.

Se registraron 52 abstenciones, entre ellas la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado. EFE

PUBLICIDAD

(foto)