Los candidatos a las presidenciales votan con mensajes de aliento a las víctimas del temporal

Con emotivos discursos, los aspirantes a la presidencia en Portugal han acudido a las urnas, invitando a la ciudadanía a ejercer su derecho y recordando el sufrimiento de quienes afrontan las graves consecuencias de las intensas tormentas recientes

Los efectos de las tormentas recientes en Portugal han marcado la jornada electoral, con varios candidatos y autoridades dedicando sus mensajes públicos a quienes han padecido las consecuencias del mal tiempo. Según reportó Europa Press, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales coincidió con un día soleado, una clara diferencia frente a las semanas previas afectadas por intensos temporales. Durante el proceso electoral, las referencias a las víctimas y a las regiones dañadas dominaron tanto los discursos de los candidatos como las intervenciones de otros representantes políticos.

El medio Europa Press detalló que António José Seguro, candidato socialista y favorito en las encuestas, acudió a votar a las 10:30 en una escuela situada en Caldas da Rainha. Tras emitir su voto, invitó a los ciudadanos a participar activamente en la elección. Seguro declaró: “Voten, voten, voten, voten, porque este es el mejor homenaje que pueden rendir a la democracia. Aprovechen esta ventana de buen tiempo”. Además, manifestó su solidaridad hacia las comunidades perjudicadas por los temporales y mencionó en particular a la familia de un bombero y de un agente de la GNR que fallecieron en Campo Maior, zona localizada en Alentejo.

Por su parte, André Ventura, líder del partido Chega y rival de Seguro para la presidencia, defendió su postura respecto al momento de la votación. Ventura reiteró su posición de que la segunda vuelta debió haberse pospuesto debido a los daños del temporal. En sus declaraciones, expuso que “quizás haya muchas zonas y partes del país que sienten que no se las respeta y que algunos ciudadanos portugueses son ciudadanos de segunda clase. Creo que no es correcto, pero desde el momento en que las autoridades públicas decidieron que sería así, debemos acatar esas decisiones”. Ventura aseguró permanecer tranquilo durante la jornada y recalcó: “Hoy es el día de hacer democracia. Ya he cumplido con ese deber y espero que se consiga en todo el país”.

El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, también participó en la votación y aludió a los retos existentes para la próxima administración presidencial. El dirigente dirigió un mensaje a favor de la participación ciudadana, resaltando la importancia del voto en un contexto de adversidad climatológica: “Estamos viviendo un momento difícil en parte del país, una calamidad, y en estas ocasiones los portugueses aún más que en otras no hablan y saben que el voto es más importante cuando hay más problemas, cuando hay problemas más urgentes, como ese el caso”, expresó según consignó Europa Press.

La cobertura de Europa Press añadió que otros líderes políticos, como Paulo Raimundo, secretario general del Partido Comunista de Portugal, pronunciaron mensajes animando a la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Raimundo recordó a los medios que la situación derivada del mal tiempo en diversas provincias era lamentable y exhortó a que “las zonas menos afectadas asuman la responsabilidad que les corresponda” en los esfuerzos de ayuda.

Sobre el nivel de participación, el Ministerio de Administración Interna informó, citado por Europa Press, que hasta las 16:00, la cifra registrada alcanzaba el 45,5%, un porcentaje ligeramente inferior al 45,51% de la primera vuelta. El portavoz del Consejo Nacional Electoral (CNE), André Wemans, expuso a la cadena RTP su deseo de que estos datos fueran un indicio de mayor concurrencia respecto a anteriores comicios y expresó su esperanza de que la participación total creciera al cierre de la jornada.

La jornada electoral en Portugal, según destacó Europa Press, avanzó bajo la presencia de mensajes centrados tanto en el ejercicio democrático como en la empatía por los afectados. La referencia continua al impacto de las tormentas recientes ilustró el contexto social y emocional en el que se desarrolló el proceso, al tiempo que los principales actores políticos alentaron a la ciudadanía a superar las dificultades y acudir a las urnas.

