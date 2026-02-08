Agencias

Los candidatos a las presidenciales en Portugal votan con mensajes de aliento a las víctimas del temporal

Los candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal han comenzado a depositar sus papeletas y dedicado sus breves comparecencias ante los medios para animar a la población y recordar a las víctimas de los temporales en el país.

El gran favorito, el socialista António José Seguro ha votado a las 10.30 horas en una escuela de Caldas da Rainha, en el oeste del país, en un día soleado que ha roto la tónica tormentosa de estas semanas.

"Voten, voten, voten, voten, porque este es el mejor homenaje que pueden rendir a la democracia. Aprovechen esta ventana de buen tiempo", ha indicado Seguro antes de expresar su "solidaridad" y "condolencias" a las poblaciones afectadas por el mal tiempo de los últimos días, y en particular a la familia del bombero y oficial de la GNR fallecido el sábado en Campo Maior, en la región del Alentejo.

Destacados líderes políticos como el secretario general del Partido Comunista de Portugal también han acudido a votar con las víctimas en su recuerdo.

"La calamitosa situación causada por el mal tiempo en varias zonas es algo lamentable", ha señalado Paulo Raimundo en declaraciones a los medios antes de pedir que las zonas menos afectadas "asuman la responsabilidad que les corresponda" en las tareas de ayuda.

