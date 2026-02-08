Israel advierte del peligro que supone para Europa que Irán siga produciendo misiles

Jerusalén, 8 feb (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió este domingo del peligro que supone que Irán siga produciendo misiles balísticos de largo alcance, no solo para Israel sino también para los países europeos, que "se ven amenazados por el alcance de estos misiles".

En una comparecencia sin preguntas con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, Saar se refirió al programa nuclear iraní, en plenas conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre este asunto con la amenaza desde hace semanas de una intervención militar en territorio iraní.

Lo hizo días antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Estados Unidos para reunirse el miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de insistir en la importancia para Israel de incluir en las negociaciones con Irán la limitación de su producción de misiles y de su financiación a grupos de la región como Hizbulá.

"La enorme cantidad de misiles balísticos de largo alcance que el régimen iraní pretende producir pone en peligro a Israel, pero no solo a Israel. El régimen ya ha utilizado misiles contra otros países de Oriente Medio. Los países europeos también se ven amenazados por el alcance de estos misiles", dijo Saar.

El ministro israelí destacó que "el régimen iraní está matando a su propia gente", en referencia a los miles de muertos registrados hace un mes en las protestas contra el gobierno de los ayatolás.

Según Saar, dicho régimen "difunde el terrorismo en otros continentes, incluyendo Latinoamérica".

"El régimen más extremista del mundo, que busca obtener el arma más peligrosa del mundo, un arma nuclear, representa una clara amenaza para la paz en la región", añadió el ministro, que incidió en otro de los aspectos clave para Israel: que Irán deje de financiar grupos como Hizbulá en Líbano.

"El Líbano no puede ejercer su soberanía debido a la presencia en su propio territorio del ejército de Hizbulá, financiado por Irán. Esto también ocurre en Yemen e Irak, en su propia célula. Existen ejércitos terroristas y milicias armadas financiadas y armadas por el régimen iraní", dijo.

Y sobre el alto el fuego en Gaza auspiciado por Trump, enfatizó que hay que desmilitarizar la Franja palestina y desarmar a Hamás. "Esto es necesario para la seguridad y la estabilidad de la región, así como para un futuro mejor para el pueblo de Gaza", afirmó. EFE

