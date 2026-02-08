Agencias

El socialista Seguro (65,77%) se impone al líder de la extrema derecha portuguesa en las presidenciales

Guardar

El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 65,77% de los votos, frente al 34,13% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 94,8% del escrutinio.

Los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno portugués incluyen además una participación del 50,96 por ciento, así como los datos de voto en blanco (3,15%) y nulo (1,75%).

La jornada electoral ha estado marcada por el temporal que afecta gravemente al país y que incluso ha suscitado peticiones de aplazamiento del proceso de votación.

Más de once millones e electores están llamados a las urnas tras la votación del 18 de enero, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura, un 23,52%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump afirma que Irán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo: "Conocen las consecuencias, son muy duras"

Tras una serie de conversaciones en Mascate, Washington y Teherán reanudarán el diálogo la próxima semana, mientras el líder republicano advierte sobre fuertes repercusiones en caso de no avanzar hacia un pacto sustancial según sus declaraciones

Trump afirma que Irán tiene

Venezuela promete amnistía y excarcelaciones "a más tardar" el próximo viernes

Infobae

Cuba pospone la Feria Internacional del Libro de La Habana por la crisis del combustible

Infobae

Seis aerolíneas internacionales vuelven a Venezuela entre febrero y marzo, según gremio

Infobae

Sábado, 7 de febrero de 2026 (02:00 GMT)

Infobae