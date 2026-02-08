El presidente de Somalia advierte a Israel de que "lucharemos" si instala una base en Somalilandia

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha advertido este domingo a Israel de que "lucharemos" si instalan finalmente una base militar en la región separatista de Somalilandia, después del polémico reconocimiento de su independencia en diciembre por parte del Gobierno israelí.

"Vamos a luchar con nuestra capacidad. Evidentemente vamos a defendernos y eso significa que nos enfrentaremos a cualquier fuerza israelí que venga porque estamos en contra de eso y jamás lo permitiremos", ha declarado Mohamud en una entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.

Mohamud ha advertido de que una base israelí en Somalilandia supondría una violación de su soberanía y del Derecho Internacional y de que podría utilizarse como cabeza de playa para atacar a países vecinos desde esta ubicación estratégica en el Cuerno de África y en Oriente Próximo.

"Afecta a la estabilidad, estabilidad y comercio y a toda África, al mar Rojo y a todo el mundo", ha argumentado Mohamud, que ha vinculado la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza con su acercamiento a Somalilandia como síntomas de "un debilitamiento del orden internacional basado en reglas". "Ese orden ya no está intacto" y sus instituciones "están gravemente amenazadas" porque "el poderoso tiene la razón", ha señalado.

Israel ha sido el primer país del mundo en reconocer Somalilandia después de que surgieran informaciones del posible interés israelí de expulsar a la población de la Franja de Gaza a este territorio africano. Israel y Somalilandia han negado esta opción, pero desde Somalilandia sí han reconocido que están "debatiendo" la instalación de una base militar.

Somalilandia tiene desde finales de la década de 1990 su propia moneda, parlamento y bandera, aunque la franja oriental está en disputa con el gobierno central somalí y hay comunidades que no apoyan el separatismo que impulsan desde la capital, Hargeisa.