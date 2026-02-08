Agencias

El exministro Jack Lang dimite como presidente del Instituto del Mundo Árabe por su vinculación al caso Epstein

Guardar

El exministro de Cultura francés Jack Lang ha renunciado a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe, que dirige desde 2013, tras la aparición de su nombre los documentos desclasificados del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Para preservar el Instituto del Mundo Árabe y su labor ejemplar, y para poder refutar con serenidad todas las acusaciones formuladas contra mí, propongo presentar mi dimisión en una próxima reunión extraordinaria de la junta directiva, que también podrá elegir a mi sucesor", reza un misiva de Lang dirigida al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, recogida por el periódico 'Le Monde'.

Las autoridades francesas han aceptado esta dimisión que se produce horas antes de una reunión programada por el propio Ministerio este domingo para que Lang diera explicaciones sobre este asunto.

Los trámites para elegir al próximo presidente del Instituto ya están en marcha y Barrot ha solicitado la convocatoria de una reunión de la junta directiva en un plazo de siete días para tomar esta decisión.

Este mismo sábado la Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro de Cultura bajo el mandato del presidente François Miterrand por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales, en una causa en la que también está siendo investigada su hija.

Los nombres de padre e hija aparecen hasta en 673 ocasiones en los archivos de Epstein. Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras.

"Las acusaciones formuladas contra mí son inexactas, y lo demostraré, más allá del ruido y la furia de los medios y el frenesí digital", ha indicado en la carta de renuncia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quince años de las primeras imágenes de la superficie solar

Quince años de las primeras

El oro: caro, demandado ¿y contaminante?

El oro: caro, demandado ¿y

La tradición de volar cometas regresa a Pakistán tras casi dos décadas de prohibición

La tradición de volar cometas

Arrestado en Grecia un miembro de las FFAA sospechoso de entregar "información secreta a "terceras partes"

Un alto mando del ejército heleno fue capturado tras ser acusado de filtrar datos estratégicos a Pekín, en una operación coordinada con agencias locales e internacionales que investiga uno de los mayores escándalos de espionaje en el país

Arrestado en Grecia un miembro

Escrivá afirma que el próximo presidente de la Fed tiene "unas credenciales muy elevadas"

José Luis Escrivá destaca la amplia experiencia de Kevin Warsh en política monetaria, valorando su trayectoria tanto en cargos académicos como en organismos internacionales, mientras se mantiene la expectativa ante la decisión pendiente del Senado estadounidense sobre su designación

Escrivá afirma que el próximo