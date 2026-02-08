El canadiense Auger-Aliassime revalida título en Montpellier

Felix Auger-Aliassime se convirtió en el tenista canadiense con más títulos en la Era Open, luego de sumar su noveno trofeo al ganar el torneo ATP 250 de Montpellier en 2026. Según detalló el medio, Auger-Aliassime superó al francés Adrian Mannarino en la final disputada este domingo, con parciales de 6-3 y 7-6(4). Con este resultado, el jugador de Montreal defendió con éxito la corona que ya había obtenido el año anterior en el mismo certamen y estrenó su palmarés de títulos en la temporada.

De acuerdo con la información publicada, el encuentro tuvo como escenario la ciudad francesa de Montpellier, donde Auger-Aliassime se impuso sin enfrentar oportunidades de quiebre en su servicio. El desarrollo del primer set mostró al canadiense tomando la delantera pronto, consolidando la ventaja y cerrando el parcial. En la segunda manga, Mannarino forzó la definición al tie-break, en el que finalmente Auger-Aliassime aseguró el campeonato tras aprovechar su oportunidad de coronarse en la instancia decisiva.

El medio reportó que ocho de los nueve trofeos conquistados por Auger-Aliassime han tenido lugar en pistas bajo techo, elemento que resalta una preferencia marcada del jugador por este tipo de superficies. Desde el inicio de la Era Open, ningún otro tenista canadiense ha logrado una cantidad similar de títulos individuales en torneos profesionales, lo que consolida la posición de Auger-Aliassime dentro del deporte de su país.

El desempeño del canadiense durante el torneo incluyó actuaciones sólidas en rondas previas, donde mantuvo una notable firmeza con su servicio, sin ceder ni una sola bola de break durante la final, según reportó el medio. La conquista de Montpellier representa no solo la defensa exitosa de un trofeo, sino también el primer título que añade a su carrera en la temporada en curso, posibilitando que extienda una racha positiva en torneos bajo techo.

El resultado ante Mannarino, anfitrión del certamen, confirma el dominio de Auger-Aliassime en este escenario específico del circuito ATP. La victoria refuerza su presencia como referente del tenis canadiense actual y reconfigura la tabla histórica del tenis de su país, al posicionarse como el más destacado en la era moderna del deporte. Según consignó la fuente, la capacidad del canadiense para competir en superficies cubiertas y su destreza en momentos definitorios han sido determinantes en su progresión como profesional.