Defensas rusas derriban 22 drones ucranianos, la mitad en la región fronteriza de Briansk

Moscú, 8 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 22 drones ucranianos, la mitad en la región fronteriza de Briansk.

"Los sistemas de defensa antiaérea derribaron la pasada madrugada 22 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

La mayor parte (11) fue interceptada sobrevolando la región fronteriza con Ucrania de Briansk, cuatro en Kaluga y uno en Kursk, también fronteriza con Ucrania.

Otros seis fueron derribados sobre el mar Negro.

Ayer, durante el mismo intervalo horario, las defensas antiaéreas rusas destruyeron 82 drones ucranianos, cuyo ataque se concentró en la región de Volgogrado, a 900 kilómetros al sur de Moscú.

Las autoridades regionales de Bélgorod, mientras tanto, comunicaron el fallecimiento de una persona y seis heridos víctimas de ataques de drones ucranianos entre el viernes y el sábado. EFE

