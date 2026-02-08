Agencias

Declarado un incendio en el memorial improvisado por las víctimas del incendio de Nochevieja en Crans-Montana

En la madrugada de este domingo se ha declarado un incendio en el memorial improvisado para homenajear a las 41 personas fallecidas y 119 heridas en el incendio ocurrido en el bar Le Constellation de Crans-Montana (Suiza) durante una fiesta de Nochevieja.

"Poco antes de las 6.00 horas se informó del incidente al centro de control de la policía cantonal de Valais. Agentes de la Policía se desplazaron inmediatamente al lugar junto con bomberos de Crans-Montana", ha informado la Policía en un comunicado".

La "rápida intervención" de los servicios de emergencia permitió controlar rápidamente el incendio y no hubo heridos. Varios objetos conmemorativos resultaron dañados por las llamas, pero el libro de condolencias se ha salvado.

Según las informaciones preliminares el incendio se originó entre velas colocadas sobre una mesa en el centro del homenaje improvisado con velas y ramos de flores. "Por el momento, se descarta la participación de terceros", ha apuntado la Policía, que destaca que "la reconstrucción del monumento está en marcha".

Hasta 41 personas murieron y 119 resultaron heridas por el incendio en un local durante una fiesta de Nochevieja en esta localidad suiza. Todo apunta a que el fuego se inició debido a la presencia de bengalas en botellas de champán, que hicieron que el techo del bar se prendiera fuego rápidamente. Muchas de las víctimas eran menores de 20 años.

