La reacción del público en Mestalla fue uno de los elementos destacados de la jornada, con pitos y cánticos en contra de los jugadores, el técnico y la directiva del Valencia, en medio de la inquietud por la reciente eliminación en Copa y la amenaza del descenso. En este escenario, el Real Madrid se impuso 0-2 al conjunto local, apoyado en los tantos de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, victoria que le permite mantenerse a un punto del líder, el FC Barcelona, en la lucha por LaLiga EA Sports. Según publicó la agencia Europa Press, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa aprovechó su eficacia en los minutos clave, mientras el Valencia volvía a exhibir una falta de reacción y un ambiente adverso entre sus seguidores.

El partido mostró una dinámica donde el Real Madrid, pese a las bajas de figuras como Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo Goes, halló estabilidad y logró sacar adelante otra victoria trabajada. Europa Press detalló que la conexión ofensiva del visitante fue limitada durante la primera mitad, con pocas ocasiones generadas y un centro del campo poco creativo. Aun así, la sociedad entre Arda Güler y Kylian Mbappé ofreció los escasos intentos de romper el cero en el marcador, sin lograr alterar el resultado al descanso.

Por parte del Valencia, la presión inicial fue perdiendo fuerza con el paso de los minutos. El conjunto dirigido por Carlos Corberán pareció conforme con limitar las oportunidades del Madrid, aunque tampoco consiguió inquietar al rival. De acuerdo con Europa Press, la única respuesta importante del local llegó con un remate al poste de Lucas Beltrán, que representó la mejor, y casi única, ocasión clara para los valencianistas.

La apertura en el marcador se produjo avanzada la segunda parte. Carreras asumió un papel protagonista por la banda, superando varios rivales en una acción individual y definiendo con un disparo raso que dejó sin opciones al portero valencianista. El tanto desató nuevas protestas entre los aficionados de Mestalla, quienes ya habían manifestado su desencanto durante buena parte del encuentro.

Después del gol visitante, Beltrán dispuso de la única oportunidad clara para igualar el marcador, pero su disparo se estrelló en el poste. Ante el sobresalto, el entrenador del Real Madrid insistió en reforzar el control del partido. Los intentos del Valencia por rescatar algún punto resultaron insuficientes, ya que el equipo careció de argumentos ofensivos y mostró poca capacidad de respuesta, según reportó Europa Press.

Con el equipo local desbordado y el público desanimado, el Real Madrid encontró el segundo gol en el tiempo añadido. Brahim Díaz habilitó a Mbappé, quien firmó el 0-2 y alcanzó los 23 goles en la temporada de Liga, afianzando su papel como máximo artillero del club en la presente campaña. Europa Press subrayó que, a pesar de las dificultades exhibidas, los dirigidos por Álvaro Arbeloa lograron mantener la presión sobre el FC Barcelona en la tabla.

La alineación inicial de Valencia, de acuerdo a Europa Press, incluyó a Dimitrievski en portería, acompañado por Unai Núñez, Comert, Copete y Gayà en defensa; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic y Danjuma en el medio campo, y en ataque a Beltrán junto a Hugo Duro. Cambios importantes se produjeron durante el tramo final, con la entrada de Thierry, Guido, Ramazani, Guerra y Sadiq. Por parte del Real Madrid, Courtois defendió la portería, secundado por David Jiménez, Asencio, Huijsen y Carreras. El mediocampo lo ocuparon Camavinga, Tchouaméni y Güler, mientras Valverde, Mbappé y Gonzalo conformaron el tridente ofensivo. Durante el encuentro, Alexander-Arnold, Mastantuono, Brahim y Cestero aportaron desde el banquillo.

El árbitro Javier Alberola, del comité de Castilla-La Mancha, sancionó con tarjeta amarilla a Copete en el Valencia y a Carreras en el Real Madrid. La presencia de 47.515 espectadores en las gradas reflejó el interés persistente por parte de la afición, todavía impactada por los recientes tropiezos del club. Europa Press consignó que Mestalla continuó siendo un escenario exigente tanto para los locales como para los visitantes, especialmente en una temporada marcada por la incertidumbre en torno a los resultados y el futuro de la entidad valencianista.

En el contexto de la tabla de posiciones, el triunfo permite al conjunto madrileño mantener la presión sobre el liderato, mientras que la derrota agrava la situación del Valencia, que enfrenta la recta final del campeonato con el objetivo de alejarse de la zona de descenso. Según detalló Europa Press, el Real Madrid encarará nuevos desafíos en las próximas fechas, donde la consistencia y capacidad de sobreponerse a ausencias podría resultar decisiva para sus aspiraciones en LaLiga. Por su parte, el Valencia deberá buscar soluciones tanto en el terreno de juego como fuera de él, en medio de un clima de creciente exigencia por parte de sus seguidores.