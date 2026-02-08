Agencias

Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa

Buenas noticias para Cayetano Rivera tras un 2025 convulso. El diestro ha encontrado el amor, según confirma la periodista Isabel González, que desvela que el diestro está enamorado de otro rostro conocido, la influencer y empresaria Tamara Gorro. La noticia ha saltado coincidiendo con un viaje de la pareja a Dubai. Los dos cogieron un avión a Emiratos Árabes el pasado viernes junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraban el grupo 'Los Alpresa'.

Libertad Digital publica que Cayetano Rivera y Tamara Gorro mantienen una relación sentimental desde hace tres meses, están muy ilusionados y ya no se esconden, aunque es de sobra conocido el recelo con el que el hermano de Francisco Rivera protege su vida privada. Precisamente la filtración de la noticia del viaje a Dubai no habría sentado nada bien a Cayetano, que ha llegado a sospechar que la información de esta escapada provenía de alguno de sus compañeros de viaje.

El entorno de Tamara Gorro confirma a 'Informalia' la noticia adelantada por Isabel González. Cayetano y Tamara son la primera pareja de este 2026 y lo tienen todo para llenar horas y horas de televisión. Son guapos, atractivos y con carreras de éxito, pero además la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' es buena amiga de Kiko Rivera, así que ya tiene ganada a esa parte de la familia.

