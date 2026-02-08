Carmen Balfagón desvela cómo se encuentra Rodolfo Sancho tras la entrevista de Silvia Bronchalo

Al abordar la reciente presencia televisiva de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, la abogada Carmen Balfagón manifestó comprensión hacia la decisión de Bronchalo y aclaró que su cliente, Rodolfo Sancho, hijo del actor y padre del joven procesado, no experimenta ninguna molestia frente a esta aparición. Según informó el medio, la letrada reiteró su respeto hacia la madre de su cliente y aseguró que el actor mantiene la serenidad y se encuentra enfocado en su trabajo profesional, desligando cualquier posible incomodidad en relación a la intervención pública de Bronchalo.

De acuerdo con lo publicado, el equipo jurídico de Rodolfo Sancho ha enfatizado la privacidad del actor tras la entrevista de la madre de su hijo, quien optó por aparecer en televisión por primera vez en dos años a través del programa ‘De viernes’. Esta decisión, explicó Bronchalo, responde a la necesidad de mejorar su situación económica y poder apoyar legalmente a Daniel Sancho, incluyendo la posibilidad de modificar su estrategia de defensa si él así lo solicita. Balfagón valoró la elección de Bronchalo de compartir públicamente su versión, indicando que comprende el motivo de su intervención en los medios.

Según detalló la abogada, su postura personal como madre le ha permitido empatizar con la posición de Bronchalo, quien enfrenta una compleja situación familiar. Ante preguntas sobre posibles tensiones internas, Balfagón descartó cualquier conflicto y subrayó: “Me parece muy bien que dé su versión, es normal y empatizo con ella porque soy madre también. No voy a decir nada más”, frase que fue consignada por el medio y refleja la actitud de respeto mutuo que busca preservar, tanto hacia su cliente como hacia la madre de Daniel Sancho.

El medio también informó que la letrada fue explícita al afirmar que Rodolfo Sancho está “fenomenal” y que la reciente actuación pública de Bronchalo no afecta el clima familiar ni profesional del actor. Actualmente, Sancho continúa dedicado a sus compromisos laborales en el sector actoral y mantiene su habitual discreción sobre los asuntos personales que atraviesa su familia.

Respecto a la intervención televisiva, la abogada recalcó que Silvia Bronchalo es quien eligió al equipo jurídico que actualmente representa a Daniel Sancho, reafirmando que existe una relación profesional basada en la confianza establecida por la madre del joven. Según publicó el medio, Balfagón evitó hacer valoraciones más allá de la empatía y el respeto, rechazando cualquier tipo de comentario sobre objetivos o consecuencias a mediano plazo de la exposición mediática de Bronchalo.

El caso de Daniel Sancho ha suscitado atención pública desde sus inicios y la intervención de su madre en medios de comunicación representa un nuevo capítulo en la gestión de su defensa y apoyo familiar. La abogada ha recalcado, según diferentes intervenciones publicadas por el medio, que el equipo legal actúa de acuerdo con las prerrogativas dictadas por los intereses de Daniel Sancho y en sintonía con ambas partes parentales. A lo largo de su comunicación, Balfagón ha insistido en preservar la intimidad familiar y evitar cualquier tipo de confrontación o controversia pública, según consigna el medio de comunicación.